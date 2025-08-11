Lorca dispone de 120 plazas para un nuevo programa de conciliación familiar

Según un estudio, cerca del 71% de las familias confía en los abuelos para el cuidado de sus menores, y casi la mitad asegura que no podría mantener su jornada laboral sin este apoyo, además en el caso de niños pequeños (menores de tres años), España se sitúa como el segundo país de la UE donde más padres dependen de la ayuda de los abuelos o guarderías para su cuidado

Según un informe de Aldeas Infantiles, el 35% de los mayores de 65 años cuidan a sus nietos varios días por semana, dedicando una media de 16 horas semanales y en época de vacaciones, esta dependencia aumenta: hasta un 60% de las familias han recurrido a los abuelos para el cuidado de sus hijos cuando no hay escuela

Además, otro informe revela que el 46,7% de los abuelos cuidan de forma habitual a sus nietos, y un 28,6% lo hace a diario

Por este motivo desde diferentes ayuntamiento y asociaciones se organizan actividades para la conciliación de las vacaciones para menores, pensadas en las familias para que puedan compaginar trabajo y tiempo libre.

Hay programas de ocio en colegios, con manualidades, deporte, apoyo escolar, también existen campamenos de verano en la naturaleza o actividades organizadas también por clubes deportivos

En Lorca el Ayuntamiento, ha abierto el plazo de inscripción para la iniciativa “Conciliación Escolar Extraordinaria: Conciliamos La Vuelta Al Cole”, dirigida a niños y jóvenes de 3 a 16 años se celebrará del 1 al 5 de septiembre, en horario de mañana y tarde, en el Pabellón Deportivo Juan Zurano

El plazo de solicitudes ya está abierto, para un total de 120 plazas, y cabe la posibilidad de ir sólo por las mañanas, las tardes o durante todo el día. Las inscripciones se pueden realizar ya desde la web del ayuntamiento