Lorca coordina su plan de emergencias por inundación ante la alerta naranja

Lorca tiene preparados y en situación de alerta a todos los servicios y efectivos de intervención y asistencia ante el aviso naranja por fuertes lluvias que afecta al municipio hasta la medianoche y que podría tener más incidencia en la zona más próxima al litoral.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha presidido una reunión de coordinación con los miembros del consejo asesor del plan local contra inundaciones Inunlor y con los responsables de la Policía Local, el servicio municipal de Emergencias, del servicio eléctrico, de las empresas de agua y limpieza y con los directores de departamento de los servicios sociales, educativos y de urbanismo.

Gil ha dicho que todos los medios están preparados para dar respuesta a la emergencia, ha explicado que las mayores precipitaciones se esperan entre mediodía y las seis de la tarde y que serán más intensas en la zona litoral.

Ese ese área, en las pedanías de Ramonete, Garrobillo y Morata, hay un despliegue policial y de emergencias especial por la proximidad al municipio de Mazarrón, que se encuentra en alerta roja.

La recomendación general a la población es la de evitar los desplazamientos en la medida de lo posible y la de extremar las medidas de precaución.

Gil ha pedido a los ciudadanos que se alejen de ríos, ramblas, torrentes, zonas bajas de laderas y que eviten atravesar vados inundados.

También recomienda que se mantengan informados a través de canales oficiales de la evolución de la dana y ha informado de la cancelación de los actos culturales, deportivos e institucionales, con el del Día de la Hispanidad, que estaba programado para este viernes.