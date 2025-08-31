Lorca agradece el compromiso del Gobierno regional para contratar más policías locales en el municipio

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha agradecido al Gobierno Regional por el anuncio que ha realizado el presidente, Fernando López Miras, de destinar hasta 120 millones a los ayuntamientos de la Región para el aumento continuado de las plantillas de policías locales, hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, atendiendo, además, a su modernización, fortalecimiento y unión para mejorar la coordinación entre todas ellas, de la mano de la Estrategia “Región de Murcia + Segura”.

Gil, indicó que uno de los compromisos del equipo de gobierno de Lorca, formado por PP y VOX, era "reforzar la seguridad y la atención al ciudadano, llevando a cabo una apuesta incondicional por el aumento de la plantilla de la Policía Local en nuestro municipio adptando medidas como la incorporación de nuevos agentes a la plantilla de Policía Lorcal, alcanzado hasta los 131 agentes, la cifra más alta de casi la última década y que se verá ampliada ya que se ha iniciado el proceso para sumar cinco agentes más"

Gil resalto las diferentes actuaciones llevadas a cabo en meteria de seguridad ciudadana, como la adquisición de dos nuevos drones, que se suman al ya existente, y de nuevos vehículos a la flota; se han duplicado las cámaras de lectura de matrícula y visionado

También se ha reforzado la presencia policial en pedanías, zonas rurales y espacios de cultivo además de recuperar la Academia de Policía, el Centro Integral de Seguridad de Lorca, al que acudirán aspirantes no sólo de la comarca, sino de otras poblaciones de la Región, lo que supone convertir a Lorca en un referente en la formación policial.

Para finalizar, Gil Jódar ha vuelto a reclamar un mayor número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil. “La Policía Local no puede seguir supliendo la falta de agentes por parte del Gobierno de España. Hablaba de las especiales características de nuestro municipio con 39 pedanías, muchas de ellas, a una gran distancia del casco urbano de Lorca. Es necesario que esos cuerpos se vean reforzados, como lo está haciendo la Policía Local. El Ministerio del Interior debe cumplir su parte”.