El juicio por el asalto de los ganaderos al pleno municipal podría celebrarse en 2025

Este 31 de enero se cumplen dos años del intento de asalto al pleno del ayuntamiento de Lorca por parte de un grupo de ganaderos contrarios a la modificación de la normativa urbanística sobre las granjas de porcino.

Las imágenes de aquellos altercados dieron la vuelta al mundo, pero el caso aún no se ha resuelto en la vía judicial y el proceso, con 18 investigados, se sigue instruyendo en el juzgado número 7 de Lorca.

Dos años después de los incidentes, el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha dicho a COPE que el procedimiento judicial está avanzado y que en breve el fiscal podría presentar el escrito de acusación.

La causa se encuentra en la “fase final”, pero Díaz Manzanera ha dudado de que el juicio pueda celebrarse este año y considera más probable que se celebre en 2025.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha recordado que el ayuntamiento, que ejercía la acusación particular en el caso, se retiró del procedimiento cuando él llegó a la alcaldía, al entender que era la fiscalía la que debía de ejercer la acusación ante los hechos encausados.

Confía en el que procedimiento acabe cuando antes “para cerrar este capítulo”.

El PSOE, que había barajado la posibilidad de ejercer la acusación particular, ya ha anunciado también que no lo hará para no politizar la causa, según su secretario general, Diego José Mateos.

Hace unos meses dos agentes de la Policía Local que habían solicitado responsabilidad civil a los asaltantes procesados también llegaron a un acuerdo de indemnización con los implicados