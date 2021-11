IU-Verdes denuncia “graves incumplimientos” en las obras de la Comunidad Autónoma en Lorca

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado “graves incumplimientos” y un “total descontrol” respecto de las obras de regeneración urbana financiadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en Lorca, así como una “clamorosa falta de seguimiento” y de “espíritu reivindicativo” por parte del equipo de Gobierno municipal.

La concejala de IU-Verdes se ha referido, por ejemplo, a las de Santa Clara, inauguradas el pasado 29 de octubre por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), y por el alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), que han tenido un coste superior a los 1,7 millones de euros, y en las que no se han ejecutado “muchas de las actuaciones relacionadas con equipamientos públicos que figuraban en el proyecto adjudicado”, según explicó.

Al respecto, Gloria Martín recordó que el proyecto de regeneración urbana de Santa Clara incluía la creación de un “nuevo y gran eje verde junto al Guadalentín con espacios libres para el uso y disfrute de los vecinos”, en el que se habilitarían huertos urbanos y una zona peatonal a lo largo del río. Al inicio de las obras, en noviembre de 2019, también se anunció que el proyecto incluía la construcción de un graderío para actuaciones en la zona de la Antigua Lonja y junto a la Fuente de Oro, la dotación de espacios deportivos, culturales y nuevos elementos como juegos de niños y de mayores, o que se completaría la zona verde existente al otro lado del puente de la Avenida de Europa y se crearía otro “hito”, con la rehabilitación de la antigua pasarela del ferrocarril. También estaba prevista la renovación de toda la pavimentación de la plaza de Vera, en el Residencial Miguel Ángel, que al final correrá a cargo del Ayuntamiento porque la CARM “tampoco la ha ejecutado”.

Para Gloria Martín, estas obras, como todas las que se han llevado a cabo en diferentes calles y barrios de la ciudad tras los terremotos, ya hayan sido ejecutadas por la CARM o por el Ayuntamiento “básicamente consisten en la renovación de canalizaciones de agua, saneamiento y pluviales, y en la mejora de la red de telecomunicaciones y de líneas eléctricas y de gas”, es decir, “en mejorar las infraestructuras que tienen bajo tierra multinacionales como

Iberdrola, Telefónica o Gas Natural o la parte privada de Aguas de Lorca, “que no ponen ni un solo euro mientras se están beneficiando del grueso de estas inversiones públicas”. Al respecto, lamentó que no se estén aprovechando estas actuaciones para la mejora de los entornos urbanos del municipio. “Al margen de lo que va por el subsuelo, y de las aceras y las luminarias nuevas, las calles y barrios remodelados siguen prácticamente como estaban, y no se está desarrollando nuevo equipamiento ni zonas verdes para disfrute de la ciudadanía”, lamentó Martín. Será también el caso de las obras municipales en la parte sur de La Viña, “donde ni siquiera se van a colocar contenedores soterrados”.

La concejala de IU-Verdes recordó que otra de las obras que tampoco será ejecutada según proyecto es la de San Antonio. “Nos sorprende que el equipo de Gobierno municipal acepte sin rechistar los incumplimientos respecto a los compromisos de regeneración urbana adoptados por el Gobierno regional y que, en vez de exigirle que haga lo que prometió, que es lo que figura en los proyectos, “decidan tapar las vergüenzas del Gobierno regional con recursos propios del Ayuntamiento”. Para Martín, esta actitud “mansa” y “conformista” perjudica los intereses de los lorquinos en tanto se obliga a detraer recursos de las arcas municipales para dar respuesta a obligaciones que son de la comunidad autónoma.

Por último, la concejala de IU-Verdes ha preguntado al equipo de Gobierno municipal de PSOE y C’s cuándo tiene previsto recuperar para el uso público el parque infantil situado en la avenida de Santa Clara, justo al lado de la intersección entre esta vía y la avenida Juan Carlos I. Dichas instalaciones están inutilizadas para su uso por parte de los vecinos y vecinas desde enero de 2017, cuando comenzaron las obras en Juan Carlos I. “Este parque infantil lleva cinco años convertido en un almacén de materiales de las diferentes empresas que han trabajado en la zona, y creemos que ya es hora de que vuelva a prestar servicio a la población infantil”, concluyó Martín.