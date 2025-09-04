Kylian Mbappé 'raja' del actual calendario del fútbol: "No he visto a un jugador hacer 60 partidos a su mejor nivel"

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, evitó criticar el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario, como sí ha hecho su compañero Jules Koundé, y opinó que hace falta más reposo, porque "nunca" vio a un jugador "hacer 60 partidos a su mejor nivel".

"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los serás menos bueno", estimó Mbappé, en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio ante Ucrania, que se disputa en Polonia.

El capitán de Francia explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado.

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", sostuvo.