COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

tiempo de juego

Kylian Mbappé 'raja' del actual calendario del fútbol: "No he visto a un jugador hacer 60 partidos a su mejor nivel"

El delantero de la selección francesa no se escondió en rueda de prensa a la hora de hablar sobre el sobrecargado calendario del fútbol. 

Mbappé celebra uno de los goles del Real Madrid al Oviedo

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

August 24, 2025, Oviedo, Spain, Spain: Kylian MBAPPE of Real Madrid celebrates his goal during the LaLiga match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos-Tartiere stadium on August 24, 2025 in Oviedo, Spain. (Credit Image: © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire)

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, evitó criticar el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario, como sí ha hecho su compañero Jules Koundé, y opinó que hace falta más reposo, porque "nunca" vio a un jugador "hacer 60 partidos a su mejor nivel".

"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los serás menos bueno", estimó Mbappé, en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio ante Ucrania, que se disputa en Polonia.

El capitán de Francia explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado.

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", sostuvo. 

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking