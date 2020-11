Itinerarios alternativos por el corte al tráfico rodado para la ejecución del paso inferior en San Antonio

Con motivo del inicio de las obras, este próximo martes, 10 de noviembre, para la ejecución del paso inferior de San Antonio en su enlace con la A-7 con carretera RM-11 y carretera de Granada N-340, se cortará al tráfico el acceso y la salida 636 de autovía A-7, desde la rotonda de San Antonio con enlace de la A-7, con carretera RM-11 y carretera Granada N-340ª.

Por ello, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico de Lorca, a través de Policía Local, se establecerán especiales normas de circulación para el tráfico, además de itinerarios alternativos. Todos aquellos vehículos que tengan que circular sentido Lorca-Sur, Águilas, Procedentes de Murcia, Andalucía por la A-7, (cortada salida 636) serán desviados bien por la salida 640 de la A-7, Hospital Rafael Méndez- Ctra. Hospital, Ctra. Granada, N-340 a, Rotonda Ronda Sur, RM-11 a todas direcciones; o bien por la salida 628, A-7, Lorca-Norte , ctra. N-340 a, Avda. Europa, Avda. Santa Clara, C/. Poeta Para Vico, Avda. Alcalde José Antonio Gallego López, Avda. Alcalde José López Fuente, Ronda Sur hacia todas las direcciones.

Aquellos vehículos que se dirijan sentido Andalucía, procedentes de Lorca-Sur y Águilas, se desviarán por rotonda provisional RM-11 con Camino Viejo del Puerto, Ctra. La Estación, RM-D11, C/. Sierra del Madroño, Ctra. Granada, N-340 a, Ctra. Hospital Rafael Méndez y A-7 a todas direcciones; mientras que los que lo hagan sentido Caravaca, Murcia, procedentes de Lorca-Sur y Águilas, se desviarán por la rotonda provisional RM-11 con Camino Viejo del Puerto, Ctra. La Estación, RM-D11, C/. Sierra del Madroño, Ctra. Granada, N-340 a, y enlace de semáforos Venta Mouliaá, A-7 hacia todas direcciones; o bien por Avda. Alcalde José López Fuentes, Avda. José A. Gallego López, C/. Poeta Para Vico, Avda. Santa Clara, Avda. Europa, Ctra. Murcia, N-340 a y A-7.

En el caso de tratarse de vehículos de hasta 6 metros de longitud, excepto autorizados, procedentes rotondas de Pérez Casas con Jerónimo Santa Fe salida o entrada de Lorca serán desviados preferentemente por Camino Viejo del Puerto hacia RM-11, o viceversa a todas direcciones.

Por último, se aconseja a los peatones mucha precaución para evitar accidentes, además desde Policía Local se indicará la señalización de los desvíos itinerarios alternativos de tránsito de vehículos, para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en nuestra ciudad.