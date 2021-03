Isabel Franco asiste a la inauguración de la ‘I Edición de Talleres de pintura creativa Down-Arte.

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, asistió hoy en Lorca a la inauguración de la ‘I Edición de Talleres de pintura creativa Down-Arte. Un cuadro para una ilusión’. Una de las actividades sociales de mayor calado en la comarca del Guadalentín dentro del programa de actuaciones de la Fundación Lorquimur.

La consejera estuvo acompañada por los presidentes de la Fundación Lorquimur, Ginés Méndez Valverde, y de la Asociación Down Lorca, Pepe Ortuño, asociaciones implicadas en el proyecto.

Estos talleres, desarrollados en colaboración con la Asociación Down Lorca, aportan a los usuarios con síndrome de Down o discapacidad intelectual un espacio y medios de calidad para el aprendizaje de la pintura al óleo como técnica de comunicación no-verbal, potenciando, además, su autonomía y visibilización social, al proporcionar un espacio de exposición y venta de los lienzos resultantes. La recaudación de los cuadros irá destinada a la Asociación Down Lorca.