Hostelor: Las reservas para bares y restaurantes los fines de semana de la feria de Lorca están casi al completo

Multitud en la feria de día de Lorca en una imagen de archivo

Cuando faltan diez días para la feria de Lorca los bares y restaurantes más próximos al casco histórico ya tienen casi todo su espacio reservado para los dos fines de semana principales, según ha confirmado la presidenta de la asociación profesional de hosteleros Hostelor, Rosa Perán.

Siguiendo la tendencia de los últimos años y el modelo que se ha impuesto en Navidad y Semana Santa, la mayor parte de los locales han establecido menús cerrados para estas comidas de grupo, que durante la feria reúnen a amigos, familiares o compañeros de empresa.

Perán ha recordado que frente a esa fórmula, para la que recomienda reserva, también existe la de las barras que se dispondrán en las calles del casco histórico durante la feria de día.

Allí los hosteleros ofrecerán bebidas y tapas a precios que oscilan entre los tres y los seis euros.

En esta edición de la feria los hosteleros han diseñado una aplicación de telefonía móvil que permitirá a los usuarios que la descarguen descubrir las propuestas gastronómicas de los locales que participan, valorar las tapas y obtener descuentos y consumiciones gratuitas.