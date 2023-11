Herido un hombre al caerse de un patinete eléctrico en Lorca

Un hombre de 41 años ha resultado herido al caerse del patinete eléctrico que conducía en la plaza Rey Sabio del barrio de Las Huertas, en Lorca, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 7.33 horas alertando de que un hombre se encontraba inconsciente tras sufrir un accidente al caerse de su patinete.

El ayuntamiento estudia fórmulas para reducir la siniestralidad de los patinetes eléctricos Niega las acusaciones de PSOE e IU sobre la falta de rigor en la aplicación de la ordenanza reguladora

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Una vez atendido por los facultativos, el herido ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca con diversos traumatismos en cabeza, cuello y cara.

Sobre la seguridad vial relacionada con este tipo de vehículos, COPE, le ha preguntado al edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, asegurando que desde el consistorio "son numerosas las multas que estamos firmando por el mal uso de estos vehículos".

Bayonas asegura que son muchos los conductores que "no cumplen con la ordenanza, van en dirección contrario o no reúnen los requisitos mínimos", de esta forma, confirmó que "seguiremos multando y penalizando a los que no la cumplen"