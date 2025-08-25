Herido de gravedad un motorista de 50 años en Águilas
El accidente se produjo este domingo por la tarde, en la puerta del Club Náutico de la localidad costera
Lorca - Publicado el
1 min lectura
Un motorista de 50 años resultó herido de gravedad este domingo por la tarde al sufrir un accidente de tráfico, sin la intervención de otro vehículo, en la puerta del Club Náutico de Águilas (Murcia).
El '1-1-2' recibió, a partir de las 20.13 horas, varias llamadas alertando de que un varón había sufrido un siniestro vial con su moto y estaba inconsciente, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
El personal facultativo atendió al herido, con traumatismo craneoencefálico grave, y, posteriormente, lo trasladó al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.
