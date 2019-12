Gil reclama que se sigan firmando memorias justificativas para damnificados cuenten con garantías jurídicas

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha reclamado "que se desbloquee la firma de las cuentas justificativas que el Consistorio Municipal estaba proporcionando a los vecinos rubricada por parte del alcalde, otorgando la garantía jurídica que los damnificados por los terremotos venían reclamando y para la que se llevó a cabo una intensa tarea de trabajo por parte de los técnicos y políticos de las administraciones públicas. Hemos de recordar que se realizó una tarea que resultó muy compleja, pero que permitió ofrecer una solución a cientos de familias."

Fulgencio Gil ha señalado que "hasta el mes de junio se estaban rubricando estas cuentas a diario y sin ningún tipo de problema, pero tras la llegada del actual gobierno local, el alcalde ha dejado de firmarlas, por lo que permanecen “embalsadas”, generando la consecuente incertidumbre a los afectados, que no entienden lo que está pasando. Nosotros compartimos la preocupación de estas personas, y solicitamos que se vuelvan a firmar estos documentos. Cabe señalar que el procedimiento que se puso en marcha en su momento permanece totalmente operativo, y el actual alcalde, puede continuar emitiendo estos documentos con plena validez. Nosotros dejamos la herramienta normativa en funcionamiento, y establecido el procedimiento para la emisión de estas certificaciones con la firma del alcalde, junto con la del responsable de la administración regional."

Fulgencio Gil ha explicado que "en aproximadamente 3 meses firmé como alcalde de Lorca alrededor de 400 cuentas justificativas, pero con la llegada del actual gobierno se ha parado el proceso, hasta el extremo de que al parecer en los últimos 6 meses sólo se han firmado 3 o 4, y ello a pesar de que existe un elevado número de estos expedientes solicitando su firma. No puede ser que unos ciudadanos dispongan de estas cuentas justificativas y otros no. Desconocemos los motivos, pero pido encarecidamente al actual alcalde que recopile todas las presentadas en estos 6 meses, las firme y emita las certificaciones correspondientes para que los vecinos puedan contar con este documento."

El Portavoz del Grupo Municipal Popular ha indicado que "necesitamos una explicación al respecto. Nos consta que desde el actual gobierno han solicitado la renovación del convenio, pero eso es una mera formalidad que no interrumpe en absoluto el procedimiento, por lo que el actual alcalde puede y debe seguir firmando estas memorias. No es óbice para que se sigan emitiendo esas certificaciones que los vecinos tanto necesitan."

El líder del PP lorquino se ha congratulado de que "el gobierno central en funciones haya tenido a bien después de tanto tiempo de incertidumbre valorar la posibilidad de que se prorrogue el convenio establecido para la reconstrucción de las viviendas derribadas a consecuencia de los terremotos del año 2011. Ya iba siendo hora. En este sentido, consideramos que la fórmula normativa o legal que se tiene que articular para sacar adelante esta ampliación del plazo exigirá muy probablemente la aprobación de un Real Decreto Ley, por lo que no comprendemos por qué ahora va a resultar que el gobierno sí puede redactar un Real Decreto y antes, según decían, no. Nosotros proponemos que si finalmente se redacta un nuevo Decreto, este incluya, además, la bonificación del 50% del IBI, la condonación de los intereses a los afectados y los 3 millones de euros para obras en pedanías que el gobierno central tiene pendientes con nuestro municipio. Lo que no puede ser es que se haga un nuevo Decreto incompleto, que se queda a medias, sino que hay que aprovechar la oportunidad"