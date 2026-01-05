Fomento se prepara para la nieve y el hielo en Lorca y el resto de la Región

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha activado su dispositivo para garantizar la movilidad y la seguridad en la red regional de carreteras ante la previsión de nevadas y heladas. Las zonas que podrían verse más afectadas son el Noroeste, donde se activará un aviso amarillo, el Altiplano y la comarca de Lorca.

Como medida preventiva, el Plan de Vialidad Invernal prevé esparcir salmuera en las vías del Altiplano a partir de las 16:00 horas de hoy. En el Noroeste, la maquinaria y el personal ya están preparados para actuar en caso de que sea necesario despejar las carreteras.

Un amplio dispositivo

El operativo, que permanece activo de noviembre a abril, está integrado por 80 efectivos y 27 vehículos. Entre los medios materiales se incluyen 18 máquinas quitanieves y 9 camiones con cuchilla y esparcidor de sal. A este despliegue se suma un acopio de 450 toneladas de sal y dos plantas de fabricación de salmuera en Caravaca de la Cruz y Mula.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Servicios de Emergencias del 112 de Lorca, preparando el material para el dispositivo ante posibles nevadas a partir del día 4 en Lorca

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha explicado que el protocolo se activa automáticamente cuando las temperaturas bajan de los 4 grados y la humedad es alta. "Las labores preventivas ya se han llevado a cabo este mismo fin de semana", ha señalado.

Llamamiento a la prudencia

Eviten los desplazamientos innecesarios en las áreas donde puedan producirse nevadas o heladas" JORGE GARCÍA MONTORO Consejero de Fomento de la CARM

García Montoro ha hecho un llamamiento a la prudencia a los conductores. "Pedimos máxima precaución, que se adapten las velocidades a las condiciones de la vía y que se eviten los desplazamientos innecesarios en las áreas donde puedan producirse nevadas o heladas, especialmente a partir de esta tarde", ha subrayado el consejero.

Las carreteras con mayor probabilidad de verse afectadas son las del Noroeste, ya que más de 133 kilómetros de estas vías están por encima de la cota de 800 metros. Sin embargo, también se esperan heladas en el Altiplano y en Lorca. El responsable de Fomento ha destacado la importancia de la coordinación con los ayuntamientos y el uso de sistemas de digitalización para el seguimiento en tiempo real de la maquinaria.