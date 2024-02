La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación que tenía abiertas sobre el expediente de contratación del polémico acto promocional de la Semana Santa de 2023 que organizó en Madrid la concejalía de Turismo y por cuyas presuntas irregularidades fue cesado el vicealcalde, Francisco Morales, de Ciudadanos, hace casi un año.

Aunque se ha conocido ahora, el archivo se produjo hace varios meses, según ha confirmado el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera.

El PP y el propio Cs, tras el cese del vicealcalde, presentaron denuncias en marzo de 2023 a la fiscalía para que se averiguara si en la organización del acto se apreciaban indicios de delitos por fragmentación de contratos.

El ayuntamiento, que gobernaba el PSOE, remitió a la fiscalía la documentación sobre aquel caso, que llevó un fiscal de Murcia “que solicitó muchísima información”, ha dicho Díaz manzanera.

Ha aclarado que “al final no observamos indicios de delito” y esa resolución fue comunicada a los denunciantes “a los que se les dijo que podían acudir a cualquier órgano judicial para presentar la denuncia si lo estimaban oportuno, pero no me consta que hayan ido al juzgado”.

El fiscal ha reiterado que ese caso, que tanta controversia generó, "está archivado”.