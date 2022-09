Especial COPE de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia

Cope Región de Murcia estará presente este viernes en la 38 edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) con un programa especial de 12.20 a 13.30 horas.

FERAMUR abre sus puertas en Lorca con zona comercial y de venta de productos artesanos, así como demostraciones en directo, talleres en vivo, concursos, desfiles y conciertos. Además de un gastromercado, donde se pueden comprar y degustar productos como quesos, embutidos, empanadas, dulces, vinos y cervezas gourmet, se ha organizado un ‘showcooking’ a cargo del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Más de 80 artesanos de todo el país se dan cita en Feramur que se celebrará hasta el domingo 25 de septiembre. Participa también ‘Origen Murcia’, la asociación que reúne a las ocho Denominaciones de Origen de la Región de Murcia: D.O. Arroz de Calasparra, D.O. Pimentón de Murcia, D.O. de Jumilla, D.O. de Bullas, D.O. de Yecla, D.O. Pera de Jumilla y D.O. Quesos de Murcia y Queso de Murcia al vino.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, asistió hoy a la inauguración de la feria y destacó “la apuesta del Gobierno regional por impulsar la artesanía y fomentan la innovación para que sus productos se encuentren en mercados nacionales e internacionales, y el trabajo en la apertura de nuevos sectores como el hábitat e interiorismo”.

En esta línea, los artesanos podrán participar en misiones comerciales inversas específicas de Alemania y Francia, organizadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en las que se promoverá la acción comercial en sectores de decoración y hábitat, donde se integran campos como el mueble, textilhogar, iluminación y cerámica, entre otros.