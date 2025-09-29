Los enganches de caballos regresaron a la plaza de toros de Lorca

Uno de los carros de caballos que participó en el encuentro de enganches de Lorca

La plaza de toros de Lorca volvió a acoger este domingo la tradicional exhibición de enganches y carruajes de la feria de septiembre, un evento ecuestre que este año ha alcanzado su décima novena edición.

Contó con la participación de carruajes, cocheros y caballos procedentes de Murcia, Lorca y Cartagena y de las provincias andaluzas de Almería, Granada y Sevilla.

Participó más de una veintena de coches en diferentes modalidades, incluyendo limoneras, troncos, cuartas y tresillos.

Organizada por la Asociación de Enganches Ciudad del Sol, la exhibición ha tenido este año como madrina de honor a la presidenta de Voades, Marisol Morente.