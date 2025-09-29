COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

Los enganches de caballos regresaron a la plaza de toros de Lorca

La exhibición de carruajes celebró su décimo novena edición este domingo  con el desfile de limoneras, troncos y tresillos 

Uno de los carros de caballos que participó en el encuentro de enganches de Lorca

AYTO LORCA.

Uno de los carros de caballos que participó en el encuentro de enganches de Lorca

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

La plaza de toros de Lorca volvió a acoger este domingo la tradicional exhibición de enganches y carruajes de la feria de septiembre, un evento ecuestre que este año ha alcanzado su décima novena edición.

Contó con la participación de carruajes, cocheros y caballos procedentes de Murcia, Lorca y Cartagena y de las provincias andaluzas de Almería, Granada y Sevilla.

Participó  más de una veintena de coches en diferentes modalidades, incluyendo limoneras, troncos, cuartas y tresillos.

Organizada por la Asociación de Enganches Ciudad del Sol, la exhibición ha tenido este año como madrina de honor a la presidenta de Voades, Marisol Morente.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking