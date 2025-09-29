Los enganches de caballos regresaron a la plaza de toros de Lorca
La exhibición de carruajes celebró su décimo novena edición este domingo con el desfile de limoneras, troncos y tresillos
Lorca - Publicado el
1 min lectura
La plaza de toros de Lorca volvió a acoger este domingo la tradicional exhibición de enganches y carruajes de la feria de septiembre, un evento ecuestre que este año ha alcanzado su décima novena edición.
Contó con la participación de carruajes, cocheros y caballos procedentes de Murcia, Lorca y Cartagena y de las provincias andaluzas de Almería, Granada y Sevilla.
Participó más de una veintena de coches en diferentes modalidades, incluyendo limoneras, troncos, cuartas y tresillos.
Organizada por la Asociación de Enganches Ciudad del Sol, la exhibición ha tenido este año como madrina de honor a la presidenta de Voades, Marisol Morente.
Escucha en directo
COPE LORCA
"Puigdemont, un referente del arte de la fuga, ha creado escuela y ya tiene alumnos, alguna es directora de cátedra y todo"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h