"Caperucita y Feroz"; una Caperucita Roja del Siglo XXI

"Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día, la mama de Caperucita le dijo;Hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tortas y un tarrito de miel para que se la lleves. ¡Ya verás qué contenta se pone!"

Así es el comienzo del cuento de Caperucita Roja, esa niña que debía tener mucho cuidado de andar sola por el bosque, ya que se podía encontrar muchos inconvenientes o peligros por el camino.

Esa es una de las enseñanzas que nos deja este cuento, que hay que evitar desviarse del camino y confiar poco o nada en los extraños.

Así lo refleja el cuento que publicaba Perrault en 1697, pero del que podemos seguir muchos consejos, y estar atentos, ya que en pleno 2023, seguro que hay que estar atentos al camino que tenemos marcado y no desviarnos para no tener altercados o inconvenientes que no esperamos.

Así se lo van a contar, a todos los integrantesde la familia, pero con otras palabras y acciones, los profesionales de la Caja de Expresiones, que este viernes a las 18.30 horas interpretarán el Musical Infantil "Caperucita y Feroz"

Juanchi Ruiz, es uno de los actores de esta versión musical del cuento de Caperucita y en el que se han integrado elementos de hoy día que identificarán a esta buena chica con la época actual.









Caperucita tiene móvil, le gustan las redes sociales e interactua con muchos seguidores, algunos de ellos que son desconocidos. Por este motivo, debe de estar atenta.

"La amistad, la familia y la libertad son algunos de los pilares en los que se basa este nuevo guion, que, además, trata problemas actuales como el acoso, la frustración y la excesiva importancia de la tecnología en el día a día de los niños." relata Ruiz.

Todos estos temas se relatan de una manera entretenida a través de sus pintorescos personajes con canciones originales y efectos audiovisuales, que tienen un protagonismo esencial.

La Caja de Expresiones Teatro, ha trabajado en su montaje durante los últimos dos años, intentando cuidar al máximo cada uno de los detalles; de la mano de empresas y artistas de la comarca del Guadalentín; y utilizando técnicas escénicas innovadoras para crear un producto actual y divertido sin perder la esencia y los valores de este tipo de teatro infantil.

Juanchi Ruiz, destacaba que además de la actuación de este viernes por la tarde, también “Cabe destacar, que la organización ha llevado a cabo el contacto con colegios del municipio para que puedan realizarse también funciones matinales, y que los más pequeños de los centros puedan disfrutar del espectáculo”,

Y de esta forma.... "colorín, colorado, este cuento.... sólo acaba de comenzar".

https://teatroguerralorca.org/espectaculo/caperucita-y-feroz/

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Guerra y a través de la web Bacatix.com, por un precio que oscila entre los 8 y 12 euros