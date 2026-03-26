La Cámara de Comercio de Lorca observa con preocupación los efectos de la guerra de Irán en las empresas de la comarca

La Cámara de Comercio e Industria de Lorca observa con gran preocupación el impacto que la guerra de Irán está teniendo en las empresas de su demarcación. Así lo ha manifestado su presidente, Juan Francisco Gómez, que ha señalado que los técnicos de la Cámara siguen muy de cerca la situación para poder ofrecer información a las mercantiles y ayudarlas en la toma de decisiones.

Industria y campo, en alerta

Uno de los principales problemas es la alta dependencia energética de muchas industrias locales, como un matadero de grandes dimensiones que mantiene procesos de producción continua. Para estas empresas, la situación actual se traduce en un aumento de costes fundamentales que constituye un riesgo para su productividad.

Por su parte, el sector agroalimentario atraviesa un momento "muy complicado" por el impacto de la inestabilidad geopolítica, que se suma a las dificultades que ya venía arrastrando. Según Gómez, la subida de combustible afecta directamente al transporte, los fertilizantes y costes operativos, en un contexto en el que los bancos también están subiendo los intereses. "Esta crisis la vamos a notar de forma importante", ha sentenciado.

Esta crisis la vamos a notar de forma importante" Juan Francisco Gómez Presidente de la Cámara de Comercio de Lorca

El turismo, entre la incertidumbre y la reorganización

El conflicto también ha golpeado a las agencias de viajes de la comarca. La paralización de vuelos en Oriente Medio, paso habitual en rutas hacia Asia, ha obligado a las compañías aéreas a reorganizar sus operativas. Aunque Turquía se mantiene como alternativa, la situación en la zona del golfo Pérsico está "completamente cerrada".

Gómez ha destacado la rápida actuación de los operadores para repatriar a los clientes afectados tras el estallido de la crisis. Ahora, la prioridad es reorganizar las rutas, ya que "los viajes de negocios tienen que seguir adelante". Mientras, los viajes de ocio se mantienen, aunque con "cierta incertidumbre".

La Cámara se moviliza

Para analizar el escenario actual, la Cámara de Comercio ha organizado una acción para el 29 de mayo en la que se abordará la situación geopolítica mundial. El encuentro contará con la presencia de Marco Urarte, uno de los mayores conocedores del panorama internacional, con el objetivo de dotar de herramientas a las empresas locales.

Urarte es ingeniero industrial y consultor estratégico especializado en geopolítica, prospectiva y transformación organizacional.