La biblioteca infantil de Lorca acoge un punto de conciliación

La biblioteca infantil de Lorca acoge hasta diciembre un punto de conciliación de la vida laboral y familiar que podrán utilizar una treintena de niños de lunes a sábado mientras sus padres trabajan o estudian.

Lo han puesto en marcha las concejalías de Mujer y Educación con financiación del programa estatal Corresponsables y en el mismo monitores especializados se ocuparán de realizar talleres con los niños de lunes a viernes en horario de tarde, de las 17 a las 20,30 horas.

El servicio de conciliación en la biblioteca infantil de La Alberca funcionará también los sábados en horario matinal, de las 10 a las 14 horas.

La admisión de los niños se realizará por orden de llegada en la propia biblioteca y las familias beneficiarias podrán utilizar este recurso de forma continuada o puntual. Esta biblioteca pública infantil se trasladó en abril de forma temporal a la zona de La Alberca, mientras se ejecutan las obras de rehabilitación integral del centro cultual Alcalde Campoy Camacho, que es su sede habitual desde el año 1988.

En este nuevo espacio los niños pueden acceder a un fondo de 7.000 libros y 500 audiovisuales en formato DVD.