El Ayuntamiento ha procedido esta semana a la limpieza del estanque de la pedanía de Doña Inés

El concejal de Pedanías y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro, ha informado de los trabajos que se han llevado a cabo esta semana para la limpieza del estanque de la pedanía de Doña Inés.

El concejal de Pedanías y Desarrollo Rural ha explicado que “en concreto durante esta semana se procedió a llevar a cabo las labores para la limpieza y la retirada de lodo que se había acumulado en esta instalación”.

Antonio Navarro ha añadido que “también se ha procedido a añadir más agua al estanque y que estos trabajos y arreglos de mejorar van a continuar con la principal intención de poder solucionar los problemas que se hayan podido ocasionar y darle el mantenimiento necesario”.

Navarro ha recordado que “se trata de una balsa natural, que ha tenido menos aportaciones de agua en verano, no está llegando el mismo caudal al estanque, cuyo nivel ha bajado hasta al menos 20 centímetros y no se trata de una piscina, por lo que no puede estar cien por cien limpio, tendiendo en cuenta también las diferentes especies de aves y peces que aquí habitan”.

El edil ha señalado que “no se puede reponer todo con agua potable por la gran capacidad que tiene, aunque sí se ha procedido a aportar más cantidad para que los 34 patos que viven en la actualidad en el estanque puedan hacerlo en las mejores condiciones”.

Por último, el concejal de Pedanías ha reiterado que “estamos siguiendo muy de cerca la situación del estanque de Doña Inés al que me he desplazado en los últimos días junto a personal técnico del Ayuntamiento” y ha insistido “en el contacto directo que mantenemos con los vecinos de esta pedanía, al igual que con los del resto, siempre a través de la labor fundamental que desempeñan los alcaldes pedáneos”.