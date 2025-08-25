El Ayuntamiento de Lorca vuelve a pedir a la CHS la limpieza del cauce del Río Guadalentín

El Ayuntamiento de Lorca ha vuelto a pedir a la Confederación Hidrográfica del Segura que proceda a la limpieza del cauce del Río Guadalentín así como a las zonas que son de su competencia ante la posible llegada de fuertes lluvias.

El concejal de pedanías e infraestructuras, Ángel Meca ha asegurado que "la CHS no ha limpiado ni un palmo, es sorprendente que en otros sitios sí limpia cauces, pero en Lorca no".

Mecha, asegura que desde el consistorio lorquino se ha procedido a la limpieza de cauces de ramblas que son de su competencia "los pequeños tramos de zonas urbanas que corresponden al Ayuntamiento, que son pequeños cauces, están realizados, a falta de puntos muy concretos que ya están también planificados, y sobre los que daremos cuenta en los próximos días. Sin embargo, hay cauces que tienen más peligrosidad que otros. Y dentro de las ramblas que vertebran nuestro municipio, la Confederación no ha actuado y es necesario que lo haga para evitar riesgos ante posibles avenidas"

Meca aseguraba que "la situación de la Ribera del Río Guadalentín no puede ser que está como está, estamos viendo lo que está pasando en España con los incendios, estamos viendo todo lo que se produce por no hacer actuaciones en su momento, lo siguiente será los desbordamientos de los cauces por falta de limpieza, el Guadalentín algún día nos va a dar un susto"

. La presencia de vegetación de gran porte y su amplia densidad pueden ocasionar graves consecuencias. En concreto, nos preocupa mucho el cauce del Guadalentín. Eso es lo que hay que reclamar y no ir a hacerse una foto, porque esa agua estancada que hoy vemos en la imagen viene provocada por la obra del AVE y no por dejadez municipal. Hay que informarse antes de hablar”.