Arrancan en Lorca los talleres de deporte adaptado para mayores de 65

La Concejalía del Mayor de Lorca organizará hasta febrero talleres gratuitos de autocuidado y actividad física adaptada para personas de más de 65 años residentes en el casco urbano y las pedanías.

Se desarrollarán desde este lunes en ocho centros de mayores de la ciudad y en 19 pedanías e incluirán disciplinas como gerontogimnasia, ta ichi, yoga, gimnasia activa, ejercicios de resistencia y bajo impacto y marcha nórdica.

Son actividades diseñadas para mejorar la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la autonomía, así como para fomentar el bienestar emocional a través de las relaciones sociales y los hábitos de vida saludables.

El consistorio destinará una partida autonómica de 67.000 euros a estos talleres, que forman parte de las 14 actuaciones multidisciplinares del programa Cercanos Lorca.

Durante el primer semestre del año se realizaron 31 de estos talleres de actividad física en los que participaron 646 personas mayores.