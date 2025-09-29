El alcalde de Lorca presume de una edición "histórica" de la feria de septiembre

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presumido este lunes del resultado de la feria de septiembre, en una edición que ha considerado “histórica” en términos de participación, eventos y seguridad y ha dicho que ha sido “una de las más multitudinarias que se recuerdan”.

Aunque el ayuntamiento trabaja ahora en un balance pormenorizado del número de personas que han pasado por la feria de Lorca y del impacto económico de los diez días de fiestas en la ciudad, en su primer análisis el alcalde ha destacado la masiva respuesta popular, con miles de personas en las calles, y la ausencia de incidentes.

Gil ha dicho que Lorca el modelo de feria que ha definido su gobierno “responde a las necesidades y gustos de todas las edades” y ha detallado que el “tardeo” en el casco histórico ha funcionado “de forma rotunda”, así como los conciertos en las plazas, en el recinto ferial y los espectáculos musicales, taurinos e infantiles en la plaza de toros.

Para el alcalde la feria de día en la zona monumental sigue siendo el principal reclamo para los visitantes y se ha mostrado satisfecho del buen funcionamiento de los operativos de seguirdad y limpieza puestos en marcha por el consistorio durante las fiestas.