Águilas celebra la novena edición de su feria gastronómica del 3 al 5 de octubre

SaboreÁguilas volverá a celebrarse en la plaza de Antonio Cortijos con casetas de una quincena de hoteles y restaurantes y su popular calle de las tapas

 SaboreÁguilas, la feria gastronómica de Águilas organizada por la patronal hostelera de la ciudad, Hosteáguilas, y por el ayuntamiento y celebrará su novena edición del 3 al 5 de octubre  en la plaza Antonio Cortijos, en la que se instalarán las casetas expositoras de una quincena de restaurantes, taperías y tiendas gourmet. 

Del viernes al domingo se celebrarán exhibiciones de cocina en directo y se instalará una “calle de las tapas” en la que se podrán degustar productos de la cocina local.

La muestra ofrecerá una amplia variedad de tapas, cócteles, vinos y panadería artesanal, desde la cocina más tradicional, como los pasteles de carne murcianos y guisos típicos, hasta innovadoras propuestas gastronómicas.

La feria, que incluye una zona infantil, abrirá sus puertas el viernes a las 12 del mediodía, y entre las actividades que forman parte del programa, que cuenta con la marca 1001 Sabores Región de Murcia, se encuentran actuaciones musicales.

