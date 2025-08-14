Los agricultores de Lorca podrán optar a nuevas ayudas para la renovación de su maquinaria agrícola
El plazo de solicitud de estas ayudas está abierto con un máximo de 27.000 euros.
Lorca - Publicado el
1 min lectura
El plazo de solicitud de obtención de subvenciones correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola para el ejercicio 2025 ya está abierto y existen tres tres tipos de líneas de ayudas, con un máximo de 27.000 euros.
Concretamente las líneas de ayuda son para sembradoras de siembra directa, para componenetes de agricultura de precisión y resto de maquinaria.
Para concluir, Meca ha incidido en que “la atención al sector primario por parte del Gobierno de Lorca es continua, de ahí nuestro compromiso por trasladar toda la información relevante permanentemente en aras de reforzar a un sector primordial en nuestro municipio”.
