Agenda de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en Lorca.

El ‘Campamento Real’ se traslada al centro de la Ciudad. Los pajes de Sus Majestades los Reyes de Oriente llegarán a la Alameda de la Constitución este jueves. “Era necesario acercar el ‘Campamento Real’ a los niños. En este día se producía un continuo trasiego andando y en coche hasta las puertas del Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas que queremos evitar. Al estar en el centro de la Ciudad los padres y abuelos podrán llevar a sus hijos y nietos cómodamente sin desplazamientos en vehículos”, ha afirmado este miércoles la edil de Festejos, María de las Huertas García Pérez.

En el ‘Campamento Real’ estarán los pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero también los camellos que portan los regalos de los más pequeños. “Es una de las novedades de este año. Sabemos del interés de los niños por estos animales y hemos querido que además de entregar sus cartas a los pajes de Sus Majestades los Reyes de Oriente puedan conocer de cerca a los que llevarán en sus alforjas sus peticiones”, ha explicado la edil.

El ‘Campamento Real’ abrirá sus puertas este jueves a las 11 de la mañana y podrá visitarse hasta las 13.30 horas. Por la tarde, volverá a abrir a las 16.30 horas hasta las 20 horas. Mientras, el ‘Vagón Real’ recorre las pedanías para recoger las cartas de los niños. “Es la gran novedad de este año. En nuestro afán por llevar la ilusión a los más pequeños de cualquier rincón del municipio se creó esta iniciativa que está teniendo un gran éxito”, ha apuntado. El ‘Vagón Real’ visitaba este martes Campillo, Cazalla, Pulgara, Marchena, Tercia, La Hoya y Río. Este miércoles hace lo propio en Zarzadilla de Totana, La Paca, Coy, Zarcilla de Ramos, La Parroquia y Virgen de las Huertas. Y este jueves irá a Morata, Ramonete, Puntas de Calnegre, Purias, La Campana y Almendricos.

Se trata, ha detallado, de un vagón de tren “perfectamente acondicionado al que los niños y mayores –porque es increíble el éxito que está teniendo también entre éste último sector de población- pueden acceder para depositar en un buzón sus cartas de Reyes. Les atienden los pajes de sus Majestades los Reyes de Oriente. Cuenta con una cuidada decoración con personajes de la Navidad y en las tonalidades típicas de estas fechas, rojo, verde y dorado. Está siendo una iniciativa muy aplaudida”.

En el Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor se custodian las ocho carrozas del cortejo de los Reyes Magos que integrarán más de medio millar de figurantes. Entre las novedades del desfile está que los caramelos no se lanzarán desde lo más alto de las carrozas. “Era algo que nos preocupaba y sobre lo que nos habían advertido muchos padres. El lanzamiento de caramelos hace que muchos pequeños se acerquen demasiado a las carrozas, con el consiguiente riesgo. Este año se entregarán en mano. Lo harán más de 15 pajes que durante todo el desfile se situarán de forma estratégica junto a las carrozas”, ha anunciado García Pérez.

La Cabalgata de los Reyes Magos partirá desde la calle Pérez Casas del barrio de San José y continuará por la calle Nogalte, Cuesta de San Francisco, Príncipe Alfonso, Santa Paula, Plaza del Óvalo y avenida de Juan Carlos I. “En la confluencia con la calle Musso Valiente, Melchor, Gaspar y Baltasar abandonarán sus carrozas para hacer el último trayecto hasta la Plaza de España andando. Y, allí, se despedirán de todos los niños para que se puedan ir pronto a la cama antes de la visita de los Reyes Magos a sus hogares. La despedida será con fuegos artificiales y unas últimas palabras desde el balcón principal del Ayuntamiento. Se ha diseñado un espectáculo de luz y sonido muy espectacular. Antes de despedirse los Reyes, desde el balcón principal del Consistorio, será la adoración al Niño Jesús”, ha añadido.

La puesta en escena de la cabalgata incluirá casi una decena de carrozas. “Las protagonizan los principales personajes de cuento. Estarán, por supuesto, los de la saga Disney, que tanto atraen a los más pequeños. No faltará Mickey que viene caracterizado de aprendiz de brujo. Pero también estará Bambi, la Princesa Cisne, Pinocho… Y me van a permitir que no siga contando, porque queremos que sea una sorpresa no solo para los niños, sino también para sus padres y abuelos”, ha asegurado la edil de Festejos.

Y en torno a la llegada de los Reyes Magos se llevarán a cabo espectáculos de guiñol, teatro, animación infantil. Y hasta un taller de galletas. “Los verdaderos protagonistas estos días son los niños, por lo que hemos querido que todo gire en torno a ellos. La verdad es que todos los actos que se han llevado a cabo han registrado una afluencia de público excepcional”, concluía la edil de Festejos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PARA NO PERDERSE

Jueves, 4

11 horas. Apertura del ‘Campamento Real’. Alameda de la Constitución.

12 horas. Apertura atracciones infantiles. Plaza de Calderón de la Barca.

12 horas. Animación infantil Paso Encarnado. Parque Cristo de la Sangre.

17 horas. Taller de galletas de Reyes Magos. Plaza de España.

20 horas. Acto de Exaltación Belenista. Teatro Guerra.

Viernes, 5

11.30 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar visitan el Belén Monumental Municipal. Palacio de Guevara.

12 horas. Los Reyes Magos llegan a la Plaza de España para recoger las cartas de los niños.

18 horas. Cabalgata de Reyes Magos. Desde el barrio de San José hasta la confluencia de Juan Carlos I con Musso Valiente. Despedida en la Plaza de España.