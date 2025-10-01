26 entidades de Lorca reciben la distinción SICTED, que premia la calidad turística en destino

Un total de 26 entidades, empresas e instituciones de Lorca han recibido la distinción del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), después de haber superado distintas evaluaciones durante los últimos meses para acreditar la excelencia en la prestación de sus respectivos servicios.

En esta ocasión, los distintivos han reconocido el esfuerzo y compromiso de empresas, profesionales y servicios pertenecientes a 25 de los 37 oficios que comprende el sistema, entre ellos agencias de viajes, albergues, alquiler de vehículos y embarcaciones, artesanos, comercios, guías de turismo, hoteles y apartamentos turísticos, museos, oficinas de información turística, playas, seguridad ciudadana, servicios de limpieza, taxis y empresas de turismo activo. Además, se ha puesto en valor la labor de numerosos servicios turísticos distinguidos en el marco del SICTED que, aunque no recogen diploma en este acto, siguen acreditados con el sello de calidad turística.

Lorca fue en 2005 el primer destino de la Región de Murcia en adherirse al SICTED, y desde entonces mantiene una clara apuesta por la mejora continua y la excelencia. Actualmente, recibe una subvención anual de 12.000 euros por parte de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, destinada a seguir impulsando su compromiso con la calidad.

La directora general, Eva Reverte, ha destacado que “el Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, trabaja con firmeza por la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de nuestros destinos turísticos".

El SICTED, ha añadido, es una herramienta clave para que los municipios y sus empresas puedan ofrecer experiencias más completas, seguras y diferenciadas, reforzando así la posición de la Región de Murcia como destino de referencia.