Victoria en la agonía

El CF Lorca Deportiva sigue ofreciendo doble cara. La responsabilidad y la profesionalidad de la plantilla y cuerpo técnico en cada jornada y la de la agonía y la inestabilidad en el apartado extradeportivo, aunque la manera de intermediar de Joaquín Flores, está haciendo que durante estos días las aguas vuelvan poco a poco a su cauce, aunque se desconoce el tiempo que se mantendrá esta situación.

Ibán Urbano planteó un partido serio ante el Imperial, uno de los equipos más en forma de la competición. Debutó Hortal bajo palos que fue providencial, ya que en el minuto 46, detuvo una pena máxima al conjunto grana que pudo dejar muy tocados a los lorquinos. El cuadro local llevó todo el peso del partido y gozó de las mejores ocasiones de gol, pero el balón se negaba a entrar. Tuvo que ser en el minuto 73, Samu, quien hiciera el 1-0 definitivo y dejara el triunfo en el Artés Carrasco, que volvió a ser escenario de la competición tras la resiembra.

La convocatoria tuvo que ser completada por varios chavales del Juvenil de primera de las Bases del CF Lorca Deportiva, ante la salida de los cuatro jugadores a principio de semana (Adriá, Guille, Ramón y Mati Ratón) la lesión de Robles, la sanción de Oliva y Dylan que aún no tienen la documentación.

Entraron de esta forma en la lista de convocados, Sergio, Adrián y Pedro Tudela.

La victoria deja a los lorquinos en la parte alta, pero con la incertidumbre de no saber lo que pasará en el futuro.

LLEGADA DE INVERSORES

Esta semana se espera la llegada de los nuevos inversores para cerrar el traspaso del club, haciendo de intermediario Joaquín Flores. Las premisas son claras, reducir casi un 50% el presupuesto del club, por lo que habrá que ver que jugadores saldrían o renegociarían sus contratos y que no haya deuda en el club, por este motivo los jugadores que han abandonado la entidad, lo han hecho con un reconocimiento de deuda, no del club, si no de los actuales gestores.

La empresa desconocida que gestiona la entidad, no pondría ningún impedimento para la llegada de los nuevos inversores, pero Joaquín Flores, hasta que no tenga atados a estos últimos no permitirá la salida de la empresa que llegó de la mano de José Antonio Presa "Puskas". El que fuera presidente del club blanquiazul, no entrará bajo ningún concepto en la directiva del equipo lorquino.