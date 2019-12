Tercer derbi para el CF Lorca Deportiva

Partido igualado y poco vistoso en el Artés Carrasco entre el CF Lorca Deportiva y el Lorca FC. Los de Ibán Urbano ofrecieron una mejor imagen en la segunda parte y se llevaron el derbi con un único gol de Cifu, ex del Lorca FC que no celebró el tanto.

El Lorca FC estuvo bien en defensa y su guardameta Piotr hizo varias actuaciones de mérito para evitar encajar más goles. Ibán Urbano dispuso a su once de gala sobre el terreno de juego con Carrasco y Bolo en punta de ataque.

Con esta victoria, el CF Lorca Deportiva sigue en segunda posición a tres puntos del líder, Mar Menor y empatado con el Imperial, mientras que el Lorca FC, cae de la zona noble tras la victoria del Pulpileño.

Santino Recine fue expulsado, suma tres rojas esta temporada (Imperial, Águilas y CF Lorca Deportiva) y se perderá el partido ante el Cartagena B que se jugará este miércoles a las 19.30 horas en Ciudad Jardín.

Por su parte, el CF Lorca Deportiva jugará el jueves a las 20.30 horas en el San Miguel de Pulpí ante el Pulpileño.