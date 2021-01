El CF Lorca Deportiva afronta este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que viajará al Ejido para enfrentarse al equipo andaluz que está con nueve puntos en la clasificación, cinco más que los de Juan José Asensio. Los de la Ciudad del Sol no pueden permitirse más pinchazos si quieren optar a mantener la categoría sin problemas, ya que con cuatro puntos en el casillero, optar a la salvación en la segunda fase de la competición es arriesgado. El objetivo por lo tanto es claro, sumar tres puntos, lograr la primera victoria del curso y acercarse a la salvación, que cada vez está más cara, sobre todo después de la victoria del Real Betis B contra el Real Murcia por 0-2.

Asensio viaja a El Ejido con 18 jugadores, destacando la vuelta de Galiano que cumplió partido de sanción la semana pasada y la entrada en la lista de Carlos Molina, el nuevo guardameta que podrá incluso de debutar bajo palos.

Completan la lista, Iván Martínez, Emilio Iglesias, David Ardil, Coyette, Robert Costa, Garrido, Britos, Serrano, Gondra, Cellou, Lomas, Carrasco, Marconato, Diego Peláez, Silvente y Melgar. No viaja Sergio Rodríguez que está lesionado y se vuelve a perder otro encuentro en los últimos meses. Emilio, Britos y Serrano llegan apercibidos de sanción con cuatro amarillas y si vieran una quinta no jugarían el próximo domingo 31 a las 17.00 horas en el Artés Carrasco contra el Betis B.

El once podría ser el formado por Iván Martínez bajo palos, Emilio banda derecha, Coyette por la izquierda con David Ardil y Garrido de centrales. Britos, Gondra y Peláez en el centro del campo, con Cellou por una banda, Silvente por la otra y Carrasco en punta de ataque.

El Ejido 2012 ha destituido a su técnico García Sanjuán en las últimas horas, por lo que Juan Carlos Cintas, segundo hasta la fecha, será el encargado de dirigir el partido contra los lorquinos.