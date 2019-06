A semifinales

El CF Lorca Deportiva hizo los deberes y superó al CD Sariñena en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. Los de Sergio Sánchez salieron con la tranquilidad que le daba el equipo oscenso para tener la posesión del balón, controlando el balón y el partido en todo momento.

Los primeros compases fueron de estudiarse los dos equipos, con pocas ocasiones de gol y con un Sariñena bien encerrado atrás dejando pocos huecos para los atacantes lorquinos. Canty, Diego López y Manu Costa eran los hombres más adelantados, que buscaban entre líneas a Óscar Oliva que una vez más fue de los destacados. Sergio Sánchez introdujo una línea de cuatro atrás, con Luismi por derecha, Argachá por izquierda y con Robles y Galiano de centrales. El sacrificado fue Mansour que salió en la segunda parte con el resultado de cara para apuntalar la zaga.

Robles tras un saque de esquina y Manu Costa en el minuto 44 voltearon la eliminatoria y dejaron un resultado justo antes del descanso. El CD Sariñena había ofrecido poco en ataque, salvo algunas jugadas en el centro del campo gracias a la calidad de Jaime y ell buen hacer de Adrián que estaba sólo en punta de ataque.

En el segundo tiempo, el Sariñena no se vio capacitado de llevar peligro sobre el marco rival, a pesar de que tenía que buscar un gol para igualar la eliminatoria. Los de Sergio Sánchez seguían controlando el balón y las ocasiones, pero no se cerró el marcador hasta el minuto 87 cuando Villanueva que había salido unos minutos antes al terreno de juego, redondeó la cuenta y puso el 3-0 definitivo.

El próximo lunes el cuadro lorquino estará en el sorteo de la segunda fase de ascenso a Segunda División B que se desarrollará en los salones de la RFEF. El próximo rival de los lorquinos, casi con toda seguridad será un tercer clasificado de otro grupo que no sea el murciano y el partido de ida lo jugará lejos del Artés Carrasco.

El partido se jugó ante unos 2.000 espectadores siendo la mejor entrada esta temporada para el CF Lorca Deportiva. Antes del partido y durante el descanso se hizo la clausura de la escuela de fútbol base del equipo lorquino. En la grada estuvieron presentes jugadores del Lorca FC junto a su presidente Roberto Torres que vieron el partido.

En el palco, estuvo Iñaki Bea, ex jugador del Lorca Deportiva CF, Manolo Molina, ex director deportivo del Lorca FC y José Miguel Campos, ex entrenador del Lorca FC, Real Murcia y FC Cartagena entre otros.

También estuvieron en el palco el presidente del Águilas FC, Fernando Chavero y Gaspar Campillo, técnico del cuadro costero.