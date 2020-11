El Racing Murcia se enfrentará a un primera división

Los goles de Sergi Valls en dos ocasiones y Carlos Álvarez dieron la victoria 0-3 del Racing Murcia contra el UAGC de Ceuta en la ronda preliminar de la Copa del Rey, por lo que adquiere el billete para enfrentarse a un equipo de primera división (salvo Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Athletic Bilbao) en su "terreno de juego".

El equipo murciano está jugando sus partidos como local en El Limonar de Santomera, por lo que la RFEF indicará al equipo que entrena Pedreño que deberá buscar otra sede que reúna las condiciones para disputar el partido contra un equipo profesional.

El Enrique Roca de Murcia o el BeSoccer de la Condomina podrían ser sede para disputar ese partido que está previsto para el 16 de diciembre, aunque los operadores de televisión serán los que marquen la fecha y la hora exacta del partido.

El equipo murciano cuenta en sus filas con ex jugadores que han vestido diferentes camisetas de equipos de Lorca, como es el caso de Nico, ex del Lorca FC o Juanjo y Simón, ex del CF Lorca Deportiva.



En esta primera eliminatoria que se jugará a partido único también entran en juego el Atlético Pulpileño, equipo que tiene muchas opciones de enfrentarse a otro primera división. Los almerienses también están pendientes de la autorización de la RFEF para disputar su partido, en caso de que tengan que buscar sede alternativa, no se descarta que se juegue el partido en el Artés Carrasco.



El CF Lorca Deportiva, Yeclano Deportivo y UCAM Murcia, equipos de Segunda B, también conocerán sus primeros rivales para el inicio de la competición del K.O. Por su parte, el FC Cartagena, como equipo de Segunda A, se medirá a otro de Segunda A o en el mejor de los casos, a un equipo de Segunda B. Los clubes de menor categoría siempre jugarán el partido en su terreno de juego.