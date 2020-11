Quieren reaccionar

La reacción no puede esperar más si el Lorca CF Base DH no quiere verse inmerso en muchos problemas a principio de temporada. El equipo de Paco Jurado afronta con ganas de revancha el partido ante Kelme tras las sensaciones encontradas que dejaron los integrantes de su plantilla en el útlimo partido jugado ante el Real Murcia. El equipo acusó los goles encajados en la primera parte, pero supieron reaccionar en el segundo acto, donde llegaron a igualar el 0-2 adverso.

La concentración en defensa debe ser clave para no desconectarse del partido y facilitar los goles de los rivales, que en este inicio de temporada han costado muchos disgustos.

En la primera jornada, el recién ascendido Archena sorprendió a un equipo que durante la pretemporada dejó buenas sensaciones contra equipos de Tercera División como el Mazarrón FC o el Lorca FC. Ha sido comenzar la temporada liguera y el rendimiento de la plantilla se ha visto acusado, en parte por bajas importantes como Caravana, Fernando o Carralero.

Estos jugadores estarán disponibles para la cita contra Kelme de este sábado a las 15.00 horas en tierras alicantinas y el objetivo no será otro que sumar los tres primeros puntos del campeonato.

Kelme está en séptima posición con tres puntos, en zona de descenso junto a UCAM, Albacete, Toledo y Lorca CF Base DH que cierra el grupo sin puntos. La victoria permitiría tomar algo de oxigeno en la clasificación y moral para una plantilla que puede dar más rendimiento pero que en estos primeros compases de liga, está atascada.

La salvación ya se encuentra a seis puntos y el paso de las jornadas en una competición muy corte, hace importante la suma de puntos de forma inmediata, además, cuando en la jornada 5, el rival a recibir en casa será el Atlético Madrileño.