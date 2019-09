"Puskas" está en Madrid intentando solucionar los atrasos

El pasado mes de julio se cerró la compraventa del CF Lorca Deportiva, entre un grupo empresarial, del que se conoce poco o casi nada y el empresario lorquino Joaquín Flores.

Tras varias temporadas al frente de la entidad lorquina, Flores, decidió dar un paso al costado y ceder el mando a un grupo del País Vasco para que se hiciera cargo de la entidad blanquiazul. Flores, tomó esta decisión tras el cansancio y esfuerzo económico que había venido desarrollando en los últimos años, unido al desembolso importante que tuvo que realizar tras la salida del grupo de Quique Pina, para evitar que el club descendiera a Preferente por impagos a jugadores, una cantidad cercana a los 100.000 euros.



El secretismo a rodeado desde el primer día la llegada de este nuevo grupo empresarial, siendo su única cabeza visible el director deportivo, José Antonio Presa "Puskas", quien ha sido el encargado de confeccionar la plantilla y dar la cara ante proveedores, cuerpo técnico y trabajadores.

El nuevo dueño del club, José Manuel Lago Lucio no ha aparecido por Lorca, y "Puskas" es quien realiza todos los movimientos en su nombre.



Tras dos meses de la llegada del nuevo grupo empresarial, algunas gestiones empiezan a "atascarse" y la incertidumbre es mayor en la plantilla y trabajadores del club.

En primer lugar, y según ha podido saber DXT COPE, el montante de la operación de compraventa en Flores y el grupo empresarial no se ha saldado. La operación quedó cerrada en dos pagos, uno a mediados de julio y otro a principios de agosto. Ninguno de los dos pagos se ha realizado.



Tampoco se ha liquidado la primera nómina para la plantilla, prevista para principios de septiembre, y también hay atrasos en trabajadores, cuerpo técnico y proveedores.

Ante esta situación el club ha enviado un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales confirmando los "retrasos en los pagos a jugadores, cuerpo técnico y provedores, retrasos debidos a la premura de la adquisición del club y cambio de estructura, apertura de cuentas..."

En ese mismo comunicado el club indica que "esta semana se va a solucionar todo y se restablecerá la normaliad", para ello, el director deportivo, José Antonio Presa "Puskas", está desde el pasado lunes en Madrid intentando acelerar todos los trámites con entidades bancarias para que la liquidez sea inmediata.



Por último, en el comunicado se garantiza "que en lo sucesivo, no habrá ningún problema de liquidez ya que está garantizado el presupuesto del club para los próximos cuatro años"