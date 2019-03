A por el pleno

El Lorca FC ha ganado 1-0 ante el Muleño en el partido disputado en esta jornada festiva en el Artés Carrasco. La jornada intersemanal de grupo XIII de Tercera División ha dejado resultados destacados como la victoria de los lorquinos, otro triunfo del Yeclano Deportivo, 2-0 ante el Huércal Overa, la victoria del Águilas FC 0-2 ante el CD Cieza en la siempre complicada Arboleja y la victoria del Pulpileño 0-1 ante el Jumilla B. Los almerienses siguen demostrando que en este tramo final de competición serán un rival a tener muy en cuenta.

El Lorca FC se medía al Muleño con un once lleno de rotaciones. Jaime Pérez ha dado minutos al jóven Andugar bajo palos, dejando así en el banquillo a Gorka tras la buena racha que ha llevado en los últimos encuentros. Portilla jugaba de inicio con Alain en banda y Víctor Juliá que era otra de las novedades. También regresaba al once inicial, el pichichi del grupo Artigas, que con el tanto que ha marcado esta mañana, suma 21 en 32 jornadas y se acerca a la cifra de 30 goles, algo que no será una utopía, viendo el rendimiento del catalán a pesar de haber estado en el dique seco por una lesión en las últimas jornadas.

Otra de las buenas noticias ha sido la vuelta a los terrenos de juego de Josué Dorrio, que tras estar lesionado varias semanas, hoy ha vuelto a contar con minutos. El partido ha sido propicio para ello, y Jaime Pérez ha optado por dar minutos a jugadores que salían de lesión para que cogieran el tono necesario de cara a la recta final de la temporada.

Partido soso y aburrido, en el que los lorquinos han pasado algunos apuros y se han confiado demasiado de un rival inferior. Lo mejor del encuentro los tres puntos y la segunda posición en la que se colocan los blanquiazules a la espera de conocer lo que pasa mañana en el partido que cierra la jornada entre el Churra y el CF Lorca Deportiva. Cualquiera que logre la victoria, pasará al cuadro lorquino, pero la jornada del próximo domingo, es más propicia para los blanquiazules que para sus dos rivales. Los lorquinos tendrán que viajar a las 16.30 horas a Murcia para medirse al Imperial, mientras que el CF Lorca Deportiva recibe en el Artés al Mar Menor y Churra se enfrentará en Pulpi al Pulpileño.