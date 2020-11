Morillas sigue con su pleno y Alain debuta con la SD Logroñés.

Otro fin de semana con suerte dispar para los jugadores de la comarca en la categoría de bronce del fútbol español. Hasta un total de ocho jugadores de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras están en diferentes equipos de Segunda B.

En el grupo 1B la SD Logroñés de Jero Lario y Alain empató a cero contra el Calahorra. El equipo riojano es tercero con nueve puntos y sigue en zona de luchar por el ascenso a Segunda A en la segunda fase de la competición. Jero jugó de inicio en la portería y una vez más tuvo diferentes actuaciones positivas con las que evitó los goles del equipo rival. Alain salió en el minuto 87 al terreno de juego y pudo debutar con la camiseta riojana en un partido donde el punto sabe a poco.

En el grupo 3B la UD Ibiza del aguileño David Morillas sigue con paso firme en la categoría. Los pitiusos golearon 0-4 al Valencia Mestalla y siguen con su pleno de victorias, 15 puntos en cinco partidos y donde han encajado sólo un gol. David Morillas, jugó de lateral zurdo. Tras olvidar la lesión que le impidió jugar el curso pasado, ha regresado con fuerza y ha disputado todos los minutos, 5 partidos, 5 jugados y 5 de titular.

Los ibicencos son líderes de su grupo.

En el grupo 4A buena participación también de Sergi Fernández que jugó de inicio y durante todo el partido contra el CD Marino. Victoria de los amarillos por 3-1 que les sirve para mantener la segunda posición de la clasificación con 10 puntos y seguir soñando con el ascenso a Segunda A.

En el grupo 4B no tuvieron minutos Luismi López y Pablo Serrano con el CF Lorca Deportiva. El equipo de Ibán Urbano empató a uno en el marcador sin jugadores lorquinos y el punto sabe a poco, ya que les sigue dejando en la parte baja de la clasificación con sólo tres puntos.

En este mismo grupo, el Real Murcia CF se impuso 3-0 al Linares Deportivo con doblete de Rafael Fernández "Chumbi". El goleador aguileño suma cuatro dianas en lo que se lleva de temporada, igualando su mejor registro en los tres años que ha estado con la camiseta grana. En los murcianos no jugó Antonio López, el lumbrerense no entró en la convocatoria.

Por último en el grupo 5B, el Villarrubia de Juan Arcas empató a uno contra la UD Melilla. El atacante lorquino salió en el minuto 62 de partido. El punto es positivo para los manchegos que siguen luchando por salir de la parte de descenso.