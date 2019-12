El lorquino Alberto Rodríguez, campeón de la Copa Federación con el Real Murcia.

El Real Murcia se ha proclamado campeón de la Copa RFEF al imponerse en la tanda de panalties, en la final disputada ante el CD Tudelano. El partido se disputó en el Enrique Roca de Murcia, denominación que ostentará Nueva Condomina tras un acuerdo publicitario con el empresario lorquino. El nombramiento oficial del estadio, se desarrolló en un acto que tuvo lugar minutos antes del inicio de la gran final.

De esta forma, el Real Murcia ingresará 200.000 euros cada curso, durante las próximas cuatro temporadas, o 600.000 euros si el pago se realiza de una sóla vez.

En el tema deportivo, el cuadro de Adrián Hernández se ha convertido en el primer equipo en ganar este título en la Región de Murcia. El propio cuadro grana cayó en los año 90 ante el Mallorca B, el Lorca Deportiva perdió ante el San Roque de Lepe y el Lorca FC no pudo con el Sant Andreu.

Julio Algar, ahora director deportivo del Real Murcia, perdió el título ante el San Roque de Lepe cuando era entrenador del Lorca Deportiva CF, donde también militaba el atacante aguileño Chumbi. Por su parte, en el Lorca FC se quedaron con la miel en los labios, Iván Pérez y Armando; todos ellos han podido quitarse la espinita y levantar la "Copa de los modestos" que le reportará 90.000 euros a las maltrechas arcas granas.



El partido fue igualado y emocionante. Se adelantó el cuadro navarro en los primeros compases del partido y aguantó hasta mediado el segundo tiempo, cuando los locales pusieron el empate merecido tras disponer de muchas ocasiones de gol que no fueron materializadas.

Con el empate a uno en el marcador se llegó a la prórroga, donde tampoco se movió el marcador. En la tanda de penaltis, se impuso el Real Murcia por 4-2.

El joven lorquino Alberto Rodríguez fue titular en la final ante el CD Tudelano. El joven centrocampista criado en la cantera del Lorca CF Base no está contando con minutos en liga, pero Adrián Hernández le dió la posibilidad de tener protagonismo en Copa RFEF, disputando la gran mayoría de partidos que a la postre han servido para levantar el título.

Alberto está afrontando su primera etapa en el equipo de la capital del Segura donde llegar tras jugar en el Lorca FC B y primer equipo. El mediapunta no ha llegado sólo al Real Murcia, ya que jugadores como el lumbrerense Antonio López, el vasco Dorrio o el madrileño Álvaro Rodríguez también han recalado en el equipo de la capital.