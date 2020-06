El CF Lorca Deportiva no podrá entrenar en el José Miñarro para preparar el playoff de ascenso a Segunda División B. Hugo Issa, presidente del CF Lorca Deportiva ha solicitado formalmente, a través de una llamada telefónica el uso de la instalación a Roberto Torres, presidente del Lorca FC tras conocerse que la fase de ascenso se celebraría en Pinatar Arena. El club lorquino no ha querido mover ficha hasta que la FFRM confirmara la sede de los playoff, ya que llegó a estudiarse la posibilidad de que lorquinos, Mar Menor, Pulpileño y Mazarrón CF jugarán en césped sintético los partidos más determinantes del año. El motivo era que si la Región de Murcia hubiera sido elegida sede para la fase de ascenso a Segunda División A, Enrique Roca, La Condomina, Artés Carrasco, Pinatar Arena y Cartagonova quedaban bloqueados y la territorial murciana debería encontrar un "parche" para el playoff de ascenso del grupo XIII.

Una vez que la FFRM cerró el acuerdo con Pinatar Arena para la celebración de ese playoff, el empresario argentino se puso en contacto con Roberto Torres para poder utilizar la instalación deportiva. La llamada telefónica se ha realizado en las últimas horas, para solicitar de forma cordial y amistosa la utilización del José Miñarro. Roberto Torres respondió que esa decisión la debe tomar el administrador concursal, Jorge Perepérez Ventura, representante de Audit Ibérica y encargado del expediente del Lorca FC.

El abogado, según Roberto Torres, ha indicado que "no se puede ceder la instalación ni siquiera pagando un alquiler". El empresario madrileño destaca que ahora mismo, el administrador concursal está trabajando en "solicitar al Ayuntamiento toda la documentación de las obras y cesión del Artés Carrasco y anexos para conocer cuales son los derechos y obligaciones del club y consistorio sobre esas instalaciones"

Roberto Torres, ha señalado a esta redacción que "evidentemente no se va a permitir a nadie que no seamos nosotros el uso de esas instalaciones hasta conocer realmente la situación del expediente".

El madrileño también ha subrayado que "si el ayuntamiento decide ceder la instalación al CF Lorca Deportiva, lo tendrá que hacer por escrito al administrador del club, no a mí, si no a la persona encargada ahora mismo de gestionar los activos del club"

Desde el Ayuntamiento de Lorca , Irene Jódar edil de Deportes destaca que "la base de todo esto es el protocolo de actuación entre el Ayuntamiento y el Lorca FC, donde se indica que el uso exclusivo de la instalación es del equipo de Roberto Torres, que fue firmado en su día por Xu Genbao y el equipo de gobierno anterior".

Jódar también destaca que "me parece una decisón valiente y accesible por Hugo Issa y lógica , ya que sólo se pedía la utilización del José Miñarro, tres días a la semana, en sesiones de una hora".

Desde el Ayuntamiento de Lorca, se están poniendo todas las facilidades para el uso del terreno de juego de césped natural de La Torrecilla donde el equipo de Ibán Urbano está preparando la fase de ascenso, compaginandola con el Mundial 82 y Mundialito".