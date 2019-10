El Lorca CF Base DH suma una victoria ante un rival directo

Importante victoria la que ha cosechado el Lorca CF Base de División de Honor ante el Alzira. Los lorquinos necesitaban puntuar tras perder ante Valencia y Albacete para no meterse en la parte baja de la clasificación. Partido serio de los de Paco Lorca que se adelantaron en el marcador gracias a una pena máxima lanzada por el joven Carlos, quien falló un penalti la semana anterior contra Albacete. El delantero valenciano transformó el lanzamiento desde los once metros y dio ventaja a su equipo que no la perdió durante el resto del encuentro.

En el segundo tiempo, los locales apretaron pero la buena línea defensiva blanquiazul evitó que se escaparan los puntos. La buena noticia estuvo en la reaparción del internacional con Marruecos, Youseff Guebba, que disputó minutos tras la lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego hasta esta jornada, quien debutó con el división de honor.

Tras esta victoria, los blanquiazules afrontarán una semana importante de tres partidos. El próximo domingo reciben en el Mundial 82 a las 12.00 horas al Alboraya, otro de los equipos que está en la parte baja de la clasificación, antes de jugar ante el Levante el miércoles 30 de octubre a las 17.00 horas en el Mundial 82. Este partido corresponde a la jornada de liga que tuvo que ser aplazada por las fuertes lluvias en la región de Murcia y Valencia. La semana se cerrará el domingo 3 de noviembre ante el recién ascendido, Hércules de Alicante en tierras alicantinas, otra salida difícil para los de Paco Jurado y ante otro rival directo.