Hugo Issa abonará una nómina a la plantilla del CF Lorca Deportiva

El oscuro túnel que ha atravesado el CF Lorca Deportiva en materia económica parece que está llegando a su fin. Según ha podido saber DXT Cope Lorca, Hugo Issa, representante argentino de jugadores y quien asumirá el control económico del club próximamente, pagará una nómina a la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores del club lorquino en la primera semana del mes de diciembre.

Tras la reunión mantenida hace unos días en Almería, donde la anterior junta directiva dio un paso al costado y permitió a Joaquín Flores asumir de nuevo el control del club, ahora llega el turno al empresario sudamericano, quien ya ha notificado que está tramitando toda la documentación para poder residir en España y ha dado luz verde a la transferencia de una nómina de las cuatro que se adeudan (tres actuales, más la de noviembre que cumple el próximo sábado).

Hugo Issa llegará a España el 10 de diciembre, una semana antes de la disputa del partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey que se jugará ante el CA Osasuna en el Artés Carrasco, y a partir de ese momento se pondrá a trabajar de forma conjunta con Flores en la gestión del club.

Eric Jerez, "no lo conozco personalmente, pero me han hablado muy bien de el"

DXT Cope Lorca ha hablado de la llegada de Hugo Issa con el jugador argentino del CF Lorca Deportiva, Eric Jerez. El lateral zurdo ha indicado que "he conocido algo por mi representante. Me dicen que hace las cosas bien, espero que pueda entrar en el club y que pueda solucionar esta situación"



Resto de nóminas.

La idea de Joaquín Flores es la de poder liquidar dos nóminas más, gracias a los ingresos que se produzcan del partido de Copa del Rey. Según las previsiones, los ingresos por derechos de televisión oscilarían los 30.000 euros más los 23.000 euros que entrega la RFEF por participar en la primera ronda de la competició del K.O. A esos 50.000 euros, habría que añadir los ingresos de la taquilla del partido, por lo que el pago de dos nóminas sería efectivo con los ingresos del partido ante CA Osasuna. De esta forma, sólo se debería una nómina de las cuatro actuales y la situación económica del club, quedaría casi regularizada.



Sorteo de un coche.

El equipo de trabajo de Joaquín Flores, ya está preparando todo lo relacionado para ese partido de Copa del Rey que se jugará el 19 de diciembre en el Artés Carrasco (pendiente de horario que se conocerá este miércoles). Los precios de las entradas serán asequibles, aunque deberán pasar todos los aficionados por taquilla, tanto socios como no socios, y podrían quedar anulados los pases a favor. El precio definitivo de las entradas, estará unido al horario del encuentro. La RFEF estipuló dos franjas horarias para los partidos de esta primera eliminatoria (19h y 21h), por lo que si el partido se disputa a las siete de la tarde, la taquilla se podría ver mermada al coincidir con horario de trabajo.

El objetivo de la directiva es lograr la mayor recaudación posible por lo que no se descarta que haya sorpresas, entre ellas el sorteo de un coche al finalizar el partido, si el CF Lorca Deportiva logra dar la campanada y elimina al equipo navarro. También se está estudiando la posibilidad de hacer sorteos de productos digitales.