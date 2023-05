Fuertes-Vallejo los más rápidos en el barro lorquino

La décima edición de la Baja Lorca - Ciudad del Sol llega a su fin y lo hace tras la disputa de una intensa última jornada en la que los equipos se enfrentaban a dos super especiales en las que el barro, la lluvia, y otros elementos eran los principales protagonistas.

La victoria final en Todo Terreno era para Óscar Fuertes y Diego Vallejo junto a su Astara Concept 01. En segunda posición finalizaban Jesús Fuster y el local Carlos Fernández, completando el pódium final de TT los hermanos Rodríguez Gamboa, Roberto y Hernán.

Entre los SSV nuevo triunfo para Miquel Prat y Mario González a los mandos de su Yamaha. Segundos eran Ricardo Sánchez y Sara García, cerrando el pódium y venciendo por primera vez en la Yamaha YXZ 1000R Cup, Perfecto de Arriba y Antonio Angulo.

La Copa de España de Rallyes Todo Terreno Regularidad tenía a Dirk Frans y Chris Goris como ganadores con su Toyota Land Cruiser. Lorenzo y Lisabel Jane Fluxá era segundos con su Mitsubishi Montero y Elías del Val y Raúl Martínez terceros.

En los diferentes trofeos los británicos David Beecroft y Fraser Parish eran los mejores en Open; los locales Rubén Rodríguez y María Tania Soler vencían en T8; en T3 la victoria era para Fuster-Fernández; en T4 para Mogni-Aguado; y en T2 para Dorsch-Martínez. En T1N Mónica y Marta Plaza se llevaban el segundo triunfo del año, mientras que en T1 vencían los ganadores de la Baja, Fuertes-Vallejo.

La prueba finalizaba con una espectacular ceremonia de entrega de trofeos en la que los mejores recibían un merecido reconocimiento.

Al acto asistían doña Irene Jódar, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Lorca; don José Ángel Ponce, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca; don Juan Esteve, representante de la Real Federación Española de Automovilismo; y don Sebastián Plazas, presidente de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia.

Y hasta aquí llega esta décima edición, una más en la que el Automóvil Club de Lorca ha vuelto a darlo todo para que esta cita siga siendo un referente dentro del certamen. El club, con su presidente Pedro Zamora a la cabeza, quiere agradecer una vez más su inconcidional trabajo a todos los voluntarios que colaboran con la prueba, a todos los equipos por confiar en nosotros, a toda la afición que una vez más no ha defraudado y como no a las instituciones y patrocinadores, ya que sin ellos esto no sería posible. Nos vemos en 2024.