Este fin de semana arranca todo el fútbol autonómico

TERCERA DIVISIÓN. JORNADA 2

SÁBADO 31 AGOSTO.

19,00 HORAS. EL PUNTAL. CHURRA – LORCA FC

Los de Walter Pandiani quieren seguir ofreciendo la buena imagen defensiva del primer partido de Liga ante El Palmar. Solidez defensiva y aprovechar en ataque las oportunidades que se tengan.

No podrá jugar Hamza lesionado. Pendiente del tránsfer de Felipe Acosta, Grassi, Tornike y Balboa. El renovado Churra quiere ponérselo difícil al equipo blanquiazul tras ganar en el derbi de la capital a Los Garres por 1-2.

DOMINGO 1

18,30 HORAS. ARTES CARRASCO. CF LORCA DEPORTIVA – ÁGUILAS FC

El CF Lorca Deportiva está pendiente del tránsfer de Eric y Dylan. Ibán Urbano recupera a Cifu tras sanción y Manu Costa tras lesión. Gaspar Campillo, espera contar con Fran.

Siguen lesionados, Emilio y Ramón Arcas. Piñero entrena con el grupo pero no tiene ritmo de competición.

19,00 HORAS. SAN MIGUEL PULPÍ. PULPILEÑO – UCAM B

El Atlético Pulpileño quiere defender el liderato de Tercera División. Pipi y Juan Arcas fueron titulares ante el Olímpico de Totana y podrían repetir ante el filial universitario.

El UCAM B llega tras empatar a cero en casa ante el Muleño. El portero lorquino Sergio finalmente no tendrá ficha del primer equipo y pertenece al filial universitario.

19,00 HORAS. LLANO DE BRUJAS. PLUS ULTRA – OLÍMPICO TOTANA

Los de Víctor Pagán necesitan una victoria para olvidar el mal inicio de liga ante el Pulpileño. Enfrente tendrán a uno de los equipos recién ascendidos de Preferente que intentarán mantener la categoría.

18,00 HORAS. EL PITÍN. MAR MENOR – HUÉRCAL OVERA

Los de Paco García se impusieron 2-4 ante el Mazarrón en el primer partido de liga y quieren mantener la buena dinámica ante el Huérca Overa. Heredia fue uno de los destacados en el equipo almeriense que se impuso 1-0 ante el recién ascendido Plus Ultra.

El ex jugador del Lorca CF Base División Honor, Eric, aún no ha debutado en liga con los huercalenses.

18,30 HORAS. MUNICIP EL PALMAR. EL PALMAR – MAZARRÓN CF

El cuadro de Juan José Asensio quiere olvidar el mal partido de la primera jornada ante el Mar Menor. Los mazarroneros tuvieron bajas importantes como la del lorquino Adrián Campoy y el delantero Mussoni, cedido por el CF Lorca Deportiva que si sigue recuperando de problemas musculares. Serrano participó en el primer partido en el centro del campo junto al aguileño Xavi.

TERRITORIAL PREFERENTE. JORNADA 1

DOMINGO 1

19,00 HORAS. COMPLEJO GUADALENTÍN. ALHAMA – CD BENIEL

El Alhama comienza otra temporada en Preferente con el objetivo de cuajar una buena temporada. El técnico Daniel Álvarez cuenta con un equipo de jóvenes chavales que quieren ofrecer una buena imagen tras una pretemporada muy positiva.

PRIMERA AUTONÓMICA. JORNADA 1

SABADO 31

18,30 HORAS. JUAN CAYUELA. EF BASE TOTANA – CABEZO DE TORRES.

La Escuela de Fútbol Base Totana arranca una nueva temporada en primera autonómica donde el objetivo será seguir creciendo. Los de Juan Carlos Cuadrado han completado una pretemporada con buenas sensaciones y esperan comenzar con buen pie la competición.

19,00 HORAS. MUNICIPAL. CD LUMBRERAS – MONTECASILLA

El CD Lumbreras estará formado un año más por jóvenes chavales del municipio y alrededores. Los de José Ángel Sánchez tratarán de seguir formando a los jóvenes jugadores de la cantera rojilla y darle una oportunidad en Primera Autonómica. Hacerse fuertes en casa y arañar puntos fuera es el objetivo para mantener la categoría.

20,00 HORAS. HERMANOS BUITRAGO. ÁGUILAS FC B – ALGEZARES UD

Cobo debuta en el banquillo del filial aguileño con un equipo totalmente renovado. La salida de Iñigo Sáenz y de jóvenes jugadores aguileños, han impedido la continuidad en el proyecto costero, que afronta esta nueva temporada con renovadas ilusiones y con garantías de mantener la plaza.

Comenzar con buen pie y engrasar la maquinaria en las primeras jornadas, objetivo de los aguileños que buscarán el “fortín” de su terreno de juego para alcanzar la meta.

DOMINGO 1

19,00 HORAS. SÁNCHEZ CÁNOVAS. EF MOLINA – CD TERCIA SPORT

Este fin de semana arranca el proyecto de Joaquín Flores con el CD Tercia Sport, equipo que sobre la bocina competirá en primera autonómica. Miguel Giménez, llega al inico de la temporada con una plantilla muy corta y con poco trabajo, ya que sólo han tenido una semana y media para preparar el inicio de competición. Aday Santana, Andresito, Pajares y jugadores lorquinos con experiencia competirán durante este primer curso con el equipo verde, con el objetivo de mantener la categoría y convertir el club en un equipo sub 23 a partir de la próxima temporada.

SEGUNDA AUTONÓMICA. JORNADA 1

SÁBADO 31

19,00 HORAS. MUNICIPAL LOS PINOS. ALQUERIAS – LORCA FC B

El Lorca FC B del Toro Aquino comenzará la competición este próximo sábado. El equipo de Roberto Torres no podrá jugar sus partidos oficiales en Lorca debido a la ausencia de instalaciones deportivas. El proyecto está formad por jóvenes jugadores de la Génova Academy que pueden tener proyección al primer equipo o en el fútbol regional.

JUVENIL NACIONAL. GRUPO X. JORNADA 1

SÁBADO 31.

18,00 HORAS. HERMANOS BUITRAGO. ACREF ÁGUILAS – MULEÑO CF

Nuevo reto para Iñigo Saenz en el fútbol aguileño. El ex entrenador del filial del Águilas FC afronta su primera temporada en un equipo juvenil del Águilas que está formado por muchos chavales de primer año. La salida de Pilas, Casado y Lajarín al División de Honor de Lorca ha dejado algo mermado al equipo costero, que espera realizar una buena campaña y luchar por los puestos de mitad de tabla hacia arriba.

DOMINGO 1

12,00 HORAS. MUNDIAL 82. LORCA CF BASE – RANERO

El Mundial 82 acogerá este domingo el primer partido oficial del juvenil nacional del Lorca CF Base. El equipo de Paco Jurado ha sabido escoger bien entre los chicos que más destacaban del juvenil para completar la plantilla del equipo de división de honor.

Los blanquiazules comenzarán ante un hueso duro como es el recién descendido Ranero que junto a FC Cartagena, Cabezo de Torres, Beniaján y Lorquí estarán luchando por los primeros puestos