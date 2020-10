Albacete - Sabadell duelo de necesitados

Sólo se han disputado cinco jornadas de liga y llegan las primeras necesidades para los equipos de la Liga SmartBank. Lugo y Albacete han destituido a sus entrenadores, Juanfran y Lucas Alcaraz respectivamente, y es que las dinámicas negativas se quieren cortar desde el principio en una competición que se atraganta a muchos debutantes y equipos históricos del panorama nacional.

Es el caso del Sabadell y el Albacete, que se verán las caras este sábado a las 16.00 horas en el Carlos Belmonte con las primeras necesidades en forma de puntos. Los arlequinados han tenido su peor arranque de los últimos 44 años, y después de 15 puntos en juego no han sumado ninguno. El equipo de Juan Hernández es colista y viaja a tierras manchegas donde espera puntuar ante un necesitado Alba, que ha cesado a Lucas Alcaraz y ha confiado en López Garai, ex entrenador del Reus, Numancia y CD Tenerife. El técnico vasco llega acompañado de un conocido de la afición del Lorca FC como es el caso de Cristian Bustos, centrocampista que logró el ascenso a Segunda División A con el cuadro blanquiazul.

En el caso del Lugo, Nafti, ex técnico del Mérida y Marbella se ha cargo de las riendas del equipo gallego para intentar sacarlo de la parte baja.