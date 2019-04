El Águilas FC quiere seguir en racha

El Águilas FC quiere continuar con la racha positiva que está teniendo en las últimas jornadas. Los de Gaspar Campillo no pierden desde el 24 de febrero cuando lo hicieron por 4-1 ante el Yeclano Deportivo en La Constitución. Desde entonces, los aguileños cuentan con una racha de siete partidos sin perder, obteniendo resultados positivos lejos de El Rubial como el 0-2 ante el CD Cieza, el 1-1 ante el Lorca FC en el Artés o el 0-0 en Churra. Minerva llega en una racha diferente a la de los aguileños, con tres partidos sin ganar. El último fue hace cuatro jornadas en casa por 2-1 ante Ciudad de Murcia.

Para este partido, Edu Serrano volverá al lateral zurdo, pero el técnico alicantino pierde a Rafa Álvarez quien vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana.

Además habrá que estar atentos a siete jugadores. José Manuel, Bruno Caballero, Rubén Primo, Juan, Javi Méndez, Kamara y Moussa llegan apercibidos de sanción por lo que si ven una cartulina amarilla no jugarán el domingo de Resurrección en casa ante Los Garres.