2020 calienta motores

El CF Lorca Deportiva abrirá el 2020 jugando ante UCAM Murcia CF B el domingo 5 enero a las 12h en el Artés. Los de Ibán Urbano recuperan para este partido a Sergio Rodríguez, el extremeño que no pudo jugar ante el Olímpico de Totana en el útimo partido de 2019 debido a la acumulación de cartulinas amarillas. El equipo blanquiazul regresará al trabajo el lunes 30 de diciembre para preparar este complicado partido ante uno de los mejores filiales del grupo.

Por su parte, el Águilas FC se medirá al Minerva, partido que se jugará el domingo 5 de enero a las 11.30 horas en Alumbres. Salida complicada para los de Paco Lorca en el 2020 y tras terminar el 2019 con sensaciones negativas.

José Manuel podrá ser de la partida tras cumplir sus dos partidos de sanción. El que no podrá jugar es Juan, expulsado ante el Cartagena B.

Por último el Lorca FC regresará este sábado 28 al trabajo. Los de Walter Pandiani comenzarán a preparar el primer compromiso del nuevo año ante el líder Mar Menor, partido que aún no tiene horario confirmado.

Estos dos equipos ya se vieron las caras en pretemporada, concretamente en la fase de Copa Federación Territorial donde ganaron los lorquinos 1-0 con un gol de Pandita.