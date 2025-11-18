Sebas López rasalta como clave del éxito actual del CF Lorca Deportiva "la unión del vestuario"

El CF Lorca Deportiva ha sumado su quinta victoria consecutiva tras un partido muy exigente ante el Xerez Club Deportivo jugado en Chapín (0-2), el tercero en ocho días, disputado en un campo pesado por la lluvia. El técnico, Sebas López, ha calificado los tres puntos como "de oro" para el objetivo del equipo. "Hemos sabido sufrir, hemos sabido jugar, hemos sabido parar el juego, hemos crecido", afirmó el entrenador, quien se ha mostrado "orgulloso" del esfuerzo de sus jugadores, muchos de ellos con molestias físicas o falta de ritmo.

Un vestuario unido como fortaleza

La clave de esta racha histórica, que llega después de un inicio de temporada sin victorias, reside en el aspecto psicológico y la cohesión del grupo. "Yo he creído mucho en ellos, incluso aún cuando todo parecía que se iba a caer, cuando nadie creía en nosotros", ha explicado López. El técnico aguileño subraya la dificultad de dar con un grupo así: "Es un grupo de jugadores que a veces, raramente, sucede que se junten, y hemos conseguido tener un vestuario sano en todos los aspectos".

López ha destacado la actitud de la plantilla como un factor imparable. "La actitud que tienen estos jugadores, ahora es jodida pararla. Cuando 23 tíos quieren una cosa, se les nota que van", ha sentenciado. Además, ha agradecido la "tranquilidad" y "seguridad" que la directiva transmitió al cuerpo técnico durante los momentos difíciles, lo que considera fundamental para el buen "ambiente que se está generando y de la unión que hay dentro del vestuario".

Análisis del partido y humildad

A pesar del resultado, el entrenador ha hecho autocrítica y ha reconocido que al equipo le costó tener el control del balón, sobre todo por el cansancio acumulado en la medular. Según López, los cambios no aportaron la frescura esperada. Sin embargo, también ha elogiado al rival: "Hay que reconocer que el equipo de enfrente hoy ha sido muy valiente. Han hecho un gran esfuerzo con 10, con lo pesado que estaba el campo".

Con todo, Sebas López mantiene los pies en el suelo y aboga por la prudencia. "Esto no ha hecho nada más que empezar, queda mucho todavía, no hemos hecho nada", ha insistido. A pesar de que "las sensaciones son muy positivas", el mensaje es claro: "Somos un equipo muy humilde y tenemos que seguir con los pies en el suelo".

El equipo lorquino ahora afronta dos partidos seguidos en casa. El primero de ellos este domingo 23 de noviembre a las 12 horas ante la UD Melilla. El segundo partido seguido en casa, será el domingo 30 de noviembre a las 12 horas ante el filial del Mälaga CF