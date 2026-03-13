Adrián Hernández prepara la 'final' de Almendralejo con cinco jugadores entre algodones

El Águilas FC se enfrenta a una de las salidas más complicadas de la temporada este sábado ante el CD Extremadura (18 horas, Francisco de la Hera), un duelo para el que el técnico Adrián Hernández cuenta con hasta cinco futbolistas "entre algodones". La semana de entrenamientos ha estado marcada por las molestias físicas de varios jugadores, aunque el entrenador ha asegurado que el equipo saldrá "a competir con un equipo muy, muy competitivo, seguro".

Cinco jugadores en duda y un viaje largo

La semana de preparación, más corta al jugarse el partido en sábado, ha afectado a la plantilla. Adrián Hernández ha confirmado que Javi Pedrosa, Salcedo y Antonio Sánchez están "entre algodones", a los que se suman otros dos jugadores con "malas sensaciones". "Tenemos que ver si llegan o no llegan al sábado", ha admitido el técnico, quien confía en poder recuperar a alguno para la convocatoria.

A la incertidumbre por las bajas se suma el viaje más largo de la temporada. Sin embargo, Hernández le ha restado importancia: "No tiene por qué influir ni mucho menos". Para el entrenador, lo fundamental es que el equipo esté "bien concentrado en el campo" y que "las piezas que salgan, lo hagan perfectamente".

Un rival competitivo y muy peligroso

Sobre el rival, el CD Extremadura, el técnico del Águilas FC solo ha tenido palabras de elogio. Ha destacado la calidad de jugadores como Zarfino, Callejón o Manchón, definiéndolo como "un equipo muy productivo, muy capaz de hacerte daño en transiciones, en juego posicional y cuando le presionas".

Es un equipo que me gusta muchísimo y será un partido muy difícil y complejo" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador Águilas FC

Hernández ha señalado que el Extremadura es un equipo "muy difícil de sostener defensivamente" por su dinamismo en tres cuartos. Por ello, ha apuntado a que la clave del partido será "hacerle sufrir con y sin balón". "La clave es que cuando tú lo tengas, seas capaz de lastimarles, y cuando no lo tengas, que no se sientan cómodos en el campo", ha sentenciado.

Ocho finales con la máxima tensión

Quedan ocho finales para terminar la liga y, según el preparador, la dificultad se multiplica en este tramo. "Los equipos tienen más miedo y también están más alerta", ha explicado, lo que provoca que se cometan menos errores y los partidos sean más cerrados.

A pesar de los problemas físicos, Adrián Hernández ha reiterado su confianza plena en la plantilla. Ha puesto como ejemplo la portería, donde Nico Rodríguez está listo para suplir a Salcedo si fuera necesario. "Creo que Nico tiene muy buen nivel, por eso lo hemos puesto en partidos muy, muy importantes, y estamos convencidos de su capacidad", ha concluido.