Adrián Hernández pone el foco en el playoff pero pide "los pies en el suelo"

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha calificado la victoria por 1-3 ante el Atlético Malagueño como "más que justa" en su rueda de prensa posterior al partido. El técnico ha destacado la capacidad de su equipo para sobreponerse a las dudas generadas por el empate al descanso y a las cuatro bajas importantes que sufría la plantilla, elogiando la respuesta de todos los jugadores.

Hernández ha afirmado que, pese al resultado momentáneo, el equipo realizó una mejor actuación en la primera mitad. "El equipo ha hecho mejor primera parte que segunda", ha señalado, lamentando la falta de acierto tras generar "cinco ocasiones muy claras de gol". Según el técnico, el gol del filial malagueño llegó en "un error" en un centro lateral, siendo prácticamente la única aproximación del rival.

El equipo ha hecho mejor primera parte que segunda" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Un golazo para disipar las dudas

El inicio de la segunda parte trajo momentos de "incertidumbre", pero el técnico ha resaltado la importancia del "golazo de Johan Terranova". "Se lo merece, siempre está ahí defendiendo, siempre está en cobertura", ha comentado sobre el autor del segundo tanto. Hernández también ha puesto en valor el debut en Segunda RFEF de Alonso, un jugador "con mucho futuro", y el trabajo de los cambios, como el de Jaser, que dio "esa capacidad con balón".

Águilas FC El vestuario del Águilas FC celebró la victoria ante el Malagueño

A nivel táctico, el entrenador ha confirmado que el equipo jugó "todo el partido con línea de tres", con carrileros muy ofensivos. Ha valorado positivamente la capacidad de la plantilla para adaptarse a diferentes perfiles, destacando la aportación de Adri para "ganar los duelos en el centro del campo" y el "partidazo" de Benza.

Objetivo playoff: 58 puntos

José Ángel Ayala |COPE Lorca Parte alta de la clasificación del grupo IV de Segunda RFEF

Con este resultado, el Águilas FC alcanza los 45 puntos, una cifra con la que Adrián Hernández da por conseguida "de manera matemática la permanencia". A partir de ahora, el foco cambia. "El siguiente objetivo es llegar a esos puntos para asegurarnos el playoff", ha declarado, cifrando la meta en unos 57 o 58 puntos.

Pese a la ventaja de cuatro puntos sobre el segundo clasificado con un partido menos, Hernández ha mantenido un discurso de máxima prudencia. "Tenemos ese margen, pero es que dos partidos malos y otra vez estamos en la misma", ha advertido. Por ello, ha insistido en la necesidad de centrarse en el presente: "Sumar, sumar, sumar y seguir sumando para llegar lo antes posible a esos 58 puntos".