El PSOE de Lorca rechaza el derribo de edificios junto a la Colegiata de San Patricio y lo tacha de 'sinsentido'

La concejala del PSOE, María de los Ángeles Mazuecos, ha mostrado su total rechazo a la demolición de varios edificios públicos en el entorno de la Colegiata de San Patricio. El grupo socialista apoya firmemente la postura de los vecinos, que también se oponen al derribo de estos inmuebles para la creación de zonas verdes.

Mazuecos ha calificado la medida como "una decisión totalmente arbitraria" y un "sinsentido". Según la concejala, si el objetivo es revitalizar y "darle vida al casco histórico", estos edificios deberían recuperarse para ofrecer servicios públicos que hagan más atractivo vivir en la zona.

Una política contradictoria

La edil socialista ha criticado la incoherencia del equipo de gobierno. "Tú no puedes, por otra parte, obligar a vecinos a que edifiquen, porque si no, te pueden quitar los terrenos y te lo sacar a subasta, y tú, mientras tanto, a tus propiedades, las de arriba", ha señalado Mazuecos, denunciando lo que considera un agravio comparativo.

Proyectos previos e informes

Desde el PSOE recuerdan que durante su mandato (2020-2022) se intentó dar un uso a estos espacios. Se solicitó sin éxito la cesión del antiguo centro de salud comarcal a la comunidad autónoma y se ofrecieron las instalaciones para acoger la Escuela Oficial de Idiomas. "Nosotros teníamos claro desde un principio que estos edificios hay que recuperarlos para la ciudadanía y para los servicios", ha afirmado.

Mazuecos ha cuestionado la necesidad de más zonas verdes, poniendo como ejemplo el parque de Cabezonapala, que permanece "totalmente cerrada" tras abrir solo los dos primeros meses. "¿Para qué quieren ese espacio más? Si los que tienen no los cuidan, no los abren", ha añadido, insistiendo en que la verdadera revitalización del casco histórico vendrá de la mano de nuevos servicios.

Finalmente, la concejala ha pedido explicaciones sobre los fundamentos de la demolición. "¿Qué informe y qué sentido histórico tiene el derribar un edificio para que se vea mejor una colegiata?", ha preguntado, recordando que fue el mismo equipo de gobierno el que "le derribó las escalinatas, haciendo ese grave daño a la visión general de la fachada".