El Ayuntamiento presenta el proyecto de rehabilitación dela Casa Ruano

El proyecto de rehabilitación de la Casa Ruano de Águilas ha sido presentado por el Ayuntamiento de Águilas a la convocatoria de ayudas al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). En concreto, el proyecto para el que el Ayuntamiento ha solicitado una subvención al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene un coste de 2.338.567 euros, de los que 501.072 procederán de aportación municipal y el resto, 1.837.495 euros, es para lo que se solicita dicha subvención. El PIREP es un programa incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation EU. La propuesta de rehabilitación energética de la Casa Ruano es un ejemplo- señala la primera edil, Mari Carmen Moreno- de participación ciudadana. En este sentido, cabe señalar que el proceso para la selección de la mejor propuesta arquitectónica que permita la rehabilitación eficiente de este histórico inmueble se ha basado en una encuesta ciudadana telemática en la que más de 900 ciudadanos han dado su opinión sobre cuáles serían los usos más adecuados del edificio; se llevó a cabo también un taller de cocreación con expertos para aportar soluciones a los retos planteados y, finalmente, se puso en marcha un concurso de ideas para seleccionar el proyecto arquitectónico más adecuado al que se presentaron seis propuestas. Tras este proceso participativo fue un jurado independiente el que, a partir de propuestas presentadas bajo lema y de forma totalmente anónima, decidió que el proyecto denominado “Cultura Bioclimática” resultase el primer clasificado; proyecto que se presenta ahora a la Convocatoria de Ayudas al Programa de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). El proyecto ganador, propuesto por el estudio de arquitectura Santa-Cruz, ha logrado alcanzar el objetivo perseguido por este concurso de ideas que no era otro que el de conseguir una propuesta arquitectónica para la rehabilitación integral de la Casa Ruano de Águilas. “Cultura bioclimática” es un proyecto que mejora tanto los aspectos energéticos del edificio, como los relativos a su accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad y conservación, todo ello cumpliendo con las prescripciones fijadas por la Nueva Bauhaus Europea; una iniciativa que conecta el Pacto Verde Europeo (New European Green Deal) con nuestra vida cotidiana y nuestros espacios vitales. Haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que imaginen y construyan juntos un futuro sostenible e inclusivo. Cabe señalar que tanto la propuesta ganadora como el resto de las cinco participantes formarán parte de una exposición abierta al público en la que todos los ciudadanos podrán conocer los distintos proyectos presentados al Concurso de Ideas Casa Ruano. Un edificio de gran valor histórico-arquitectónico El Ayuntamiento de Águilas anunciaba el pasado mes de marzo la adquisición de la Casa Ruano; una noticia que era valorada muy positivamente por la ciudadanía, conscientes del importante valor histórico-arquitectónico de este inmueble de 1.265 metros cuadrados, construido en 1.883 por el arquitecto Justo Millán por encargo de la familia Ruano y Blázquez, Por su estilo y cronología el edificio Ruano de Águilas se incluye dentro de un eclecticismo moderado pudiendo relacionarse con las primeras formas de un modernismo geométrico. Se trata, señalan fuentes municipales, de uno de los pocos edificios nobles que se conservan en el municipio con características constructivas, en lo que respecta a los materiales, propias de palacetes de la época, entre ellas la sillería con planchas de plomo y las maderas nobles.